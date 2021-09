Operazione dei Carabinieri a Coltano: sequestrati 14 veicoli

I militari sono intervenuti in via dell'Idrovora

Blitz nella zona di Coltano per i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, insieme ai colleghi delle stazioni di Tirrenia e Migliarino Pisano, del 6° Battaglione 'Toscana' e dell'unità cinofila di San Rossore. I militari sono intervenuti in via dell'Idrovora per controllare 14 veicoli: 13 auto e 1 motociclo. Tutti i mezzi non possedevano la copertura assicurativa e perciò sono stati sequestrati e affidati al soccorso stradale per la rimozione.