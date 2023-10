Serata di gala al Grand Hotel Golf di Tirrenia con i vincitori del Premio letterario Il Delfino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La giuria del Premio Letterario Il Delfino, manifestazione organizzata da Pro loco Litorale Pisano assieme a 50&PIU’Confcommercio Pisa nell’abito del cartellone di Marenia 2023, ha espresso i suoi giudizi conclusivi nel corso di un pomeriggio intensamente partecipato, ospitato nelle sale del Grand Hotel Golf di Tirrenia. Erano approdati alla fase finale in cinquantadue, tra gli oltre duecento partecipanti, distribuiti tra le sezioni di narrativa, di saggistica, di poesia edita e inedita e racconti. Per la sezione Narrativa la giuria, presieduta dal giornalista e scrittore Giovanni Nardi, ha dato le sue preferenze a Anna Bertuccio, siciliana di origine e trentina di adozione, con il romanzo “L’isola delle donne volanti”, edito da Gilgamesh edizioni. L’autrice, oltre ai riconoscimenti e ai premi d’onore, potrà partecipare di diritto al Premio Letterario Toscana 2024, confrontandosi con i vincitori di altri concorsi che si svolgono nelle province della nostra regione per l’elezione del libro dell’anno. Al secondo posto Massimo Lodato con “La mia candela non durerà la notte”, al terzo Franco Allegranzi, con “Martirio”.



Premio speciale a Andrea Antonioli con “Prognosticon Machiavelli”. il primo posto nella saggistica è andato a Luigi Nicolini, noto musicista e compositore, con il volume “Puccini non operistico”, edito da Pezzini editore. In occasione delle celebrazioni per il centenario della morte di Giacomo Puccini, Nicolini ci offre l’opportunità di avvicinare la parte meno nota della produzione del grande compositore lucchese. Lo fa con un libro dal quale emergono, oltre all’indubbia competenza musicale, anche il suo sensibile interesse per la storia: nello specifico il contesto di vicende e di personaggi entro il quale Puccini realizzò queste sue opere. Fuori programma, Luigi Nicolini ha poi dedicato ai presenti una sua graditissima performance al piano.



Per la poesia, Pierangelo Scatena ha vinto la sezione edita con “Breviario”, una composizione di elaborata intensità, dalla quale emerge l’abituale cura dell’autore per un lessico ricercato e per accurate soluzioni formali. Seguono Giuliano Gemo, con “Stagioni” e Giuseppe Nigretti con “ Per amare derive”. Nella sezione della poesia inedita il vincitore è Alessandro Pierfederici, musicista e scrittore, con “Ho cercato una scogliera”. Seguono Mario Bugli con “Anima persa” e Tiziana Monari con “Era di maggio”.

Nella sezione racconti inediti riservato ai soci di 50&PIU’, la graduatoria vede nell’ordine Daniele Guelfi, Antonio Farnesi e Laura Gelli.



La manifestazione è stata condotta da Luigi Zucchelli, presidente di Pro loco, e da Franco Benedetti, presidente di 50&PIU’, con la presenza di Virginia Mancini a nome del sindaco di Pisa. Questa i membri della giuria del premio, che si sono inoltre alternati alla presentazione delle varie sezioni e alla lettura dei testi assieme al presidente Giovanni Nardi: Laura Argelati, Salvatore Duca, Veronica Manghesi, Giuseppe Meucci, Alessandro Nundini, Jonathan Rizzo, Alessandro Scarpellini, Roberto Sonnini, Alessia Trovato, Francesca Zucchelli, Simonetta Zucchelli.



Nelle foto: 1 la premiazione di Anna Bertuccio, 2 la premiazione di Pierangelo Scatena, 3 la performance musicale del maestro Luigi Nicolini, 4 foto generale di gruppo.