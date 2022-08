Serena Mazzeo nuova presidente del Rotaract Club Pisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Nella calda serata di venerdi 15 luglio si è svolto, presso il moderno ed elegante Hotel Tower Plaza di Pisa, il Passaggio delle Consegne del Rotaract Club Pisa tra Ginevra Pacini Galazzo e Serena Mazzeo. Come di consueto erano presenti numerose autorità Rotariane, Rotaractiane e Innerine, tra i quali Andrea Biagini (Rappresentante Distrettuale A.R. 2022-2023) e Greta Martini (Rappresentante Distrettuale A.R. 2023-2024) in rappresentanza di Daniele Cardella (Rappresentante Distrettuale A.R. 2021-2022) ,il Presidente del Rotary Club Pisa Galilei Andrea Barbuti assieme al Delegato Rotary per il Rotaract Gianluca Fornari e al Tesoriere Simone Bernardoni (in rappresentanza di Giampaolo Russo, Presidente del Rotary Club Pisa Galilei 2021-2022), il Past President del Rotary Club Pisa Pacinotti Ferdinando Sartucci assieme a Renato Bandettini (in rappresentanza della Presidente Alda Malasoma) e al Delegato Rotary per il Rotaract Niccolò Zanotti, oltre alla Presidente dell’Inner Wheel Pisa Francesca Muratorio. La Presidente uscente Ginevra Pacini Galazzo ha relazionato sull’annata di Club, ricca di attività interessanti ed innovative, come la Conviviale di sensibilizzazione sull’uso della cannabis, e l’incontro con Renzo Castelli sulle ricadute dell’ippica sulla città di Pisa, volte a dare nuova linfa all’associazione dopo un periodo condizionato dalla pandemia, e con lo sguardo rivolto alle nuove generazioni ma senza togliere spazio ad appuntamenti ormai tradizionali come la VI edizione del Premio Sara in collaborazione con i Rotary pisani; prima di congedarsi, ha consegnato un piccolo dono di ringraziamento ai membri del Consiglio Direttivo Uscente, sottolineando l’importanza dell’affiatamento e del legame di amicizia formatisi tra i Consiglieri. Proprio questi ultimi hanno voluto omaggiare la Presidente uscente di un dono in ricordo dell’annata. Nel corso della serata il Club ha salutato il socio Gianluca Fornari, che ha rassegnato le sue dimissioni per iniziare una nuova ed entusiasmante avventura presso il Rotary Club Pisa Galilei. Ginevra Pacini Galazzo ha infine consegnato il collare a Serena Mazzeo, che dopo aver salutato e ringraziato i presenti ha presentato il suo Consiglio Direttivo, costituito da Elena Pisacreta in qualità di Vicepresidente, Giulio Stacchini Segretario, Chiara Bosetti Tesoriere, Lorenza Dini Prefetto, Ranieri Bettini Consigliere e Ginevra Pacini Galazzo Past President.