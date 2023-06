Cambiano le modalità per richiedere il rilascio di carte di identità, certificazioni ed autentiche presso gli uffici anagrafici della Sesta Porta. Il Comune di Pisa, per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini, con la temporanea abolizione del sistema di prenotazione online, ha previsto infatti l’accesso libero agli uffici, con ritiro del ticket dal totem posto all’ingresso, fino al numero massimo possibile di accessi nell’arco della giornata. Stabiliti accessi prioritari per situazioni di urgenza e persone diversamente abili, anziani e donne in gravidanza.

"In ottica di miglioramento dei servizi - spiega l’assessore ai servizi demografici e ai rapporti con il cittadino Gabriella Porcaro - a seguito di una breve sperimentazione che abolisce il sistema di prenotazione online, visti gli esiti positivi, abbiamo deciso di mantenere presso gli uffici della Sesta Porta l’accesso libero allo sportello anagrafico, dedicato al rilascio delle carte di identità, delle certificazioni e delle autentiche, previo ritiro di numero di prenotazione sul posto. L’accesso libero sarà garantito fino ad esaurimento delle prenotazioni disponibili, nello specifico 60, di cui 10 per le urgenze, dal lunedì al venerdì mattina, mentre il martedì e il giovedì pomeriggio verranno messi a disposizione ulteriori 25 numeri di cui 5 riservati alle urgenze".

L’ufficio anagrafe, situato alla Sesta Porta, ha assicurato da gennaio a maggio, in orario ordinario, l’emissione di circa 5182 carte d’identità elettroniche. "Abbiamo fortemente voluto garantire - afferma l’assessore ai servizi demografici e ai rapporti con il cittadino Gabriella Porcaro - una corsia preferenziale alle persone diversamente abili, anziani ultrasessantacinquenni e alle donne in stato di gravidanza. Mentre le urgenze, debitamente comprovate, saranno evase in brevissimo tempo previo ritiro dei numeri dedicati. Presso le sedi di Marina di Pisa e di Riglione, considerata l’affluenza più ridotta, rimane immutato il rilascio delle carte di identità, delle certificazioni e delle autentiche mediante accesso libero senza numero di prenotazione, con l’istituzione, anche nelle predette sedi, di accessi prioritari dedicati alle persone diversamente abili, alle persone anziani ultrasessantacinquenni e alle donne in stato di gravidanza".

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12, saranno quindi messi a disposizione degli utenti 60 numeri, di cui 10 per le urgenze (furto, smarrimento documenti e altre situazioni di comprovata urgenza); il martedì e giovedì, dalle ore 14.30 alle ore 16, saranno invece messi a disposizione degli utenti 25 numeri, di cui 5 per le urgenze. Sia in orario diurno che pomeridiano i numeri per accedere alle prestazioni dei servizi demografici presso gli uffici della Sesta Porta saranno messi a disposizione a partire dall'inizio dell'orario di apertura al pubblico. Sarà inoltre garantito l’accesso prioritario a persone diversamente abili, alle persone anziane e alle donne in stato di gravidanza.

Gli uffici sono comunque a disposizione per particolari esigenze dei cittadini al numero 3336264260, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 10.30, e al call center loro riservato al numero 800 98 12 12, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 16.