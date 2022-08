Vicopisano: in aumento i servizi in digitale per i cittadini

In aumento i servizi in digitale per i cittadini del Comune di Vicopisano. "L'ultima novità, in ordine cronologico, riguarda le carte d'identità e le tessere elettorali. Per quanto riguarda le prime - dice il responsabile dei sistemi informativi, Ivano Miscali - quando sono in scadenza, viene inviata una notifica ai loro possessori tramite l'App IO, l'App dei servizi pubblici, per ricordargli di rinnovare il documento. Stessa notifica è stata mandata anche ai nuovi residenti che devono ritirare la tessera elettorale".



"Sono molteplici i servizi che si possono fare digitalmente, senza muoversi da casa, nella stanza del cittadino, sul sito del Comune - spiega il sindaco Matteo Ferrucci, che ha la delega all'innovazione tecnologica - accedendo con le proprie credenziali SPID, sistema pubblico di identità digitale, che si possono acquisire anche all'ufficio anagrafe, tramite appuntamento, per informazioni: www.comune.vicopisano.pi.it/ Servizi/SPID , e vengono costantemente incrementati, coinvolgendo tutti gli uffici e semplificando la vita delle persone. Ringrazio il dottor Miscali che sta sviluppando efficacemente e con competenza questo aspetto così essenziale per la vita della comunità".



Dalla home del sito istituzionale www.comune.vicopisano.pi.it , cliccando su 'stanza del cittadino' si ha accesso a tutti i servizi di cui si può usufruire in autonomia, digitalmente, con la propria identità digitale SPID.

Per quanto riguarda l'ufficio anagrafe, solo per fare alcuni esempi, si possono richiedere certificati (residenza, anche AIRE, cittadinanza, stato di Famiglia, anche AIRE, stato libero, stato civile, si può dichiarare il cambio di residenza e anche prendere appuntamento con l'ufficio per i sabato mattina).

Importante anche la sezione dell'ufficio scuola e sociale dove si possono, ad esempio, presentare le domande di contributo per i vari bandi aperti e avere servizi anche scolastici, come ad esempio la domanda di ammissione al nido d'infanzia comunale Primo volo ecc.

Altra sezione di rilievo è quella della Polizia Municipale dove si può fare, tra l'altro, la comunicazione di accensione fuoco per lo smaltimento del materiale vegetale di risulta, derivante da operazioni agricole (attualmente vige il divieto fino al 31 agosto, salvo proroghe), la richiesta di occupazione temporanea del suolo pubblico (e la relativa proroga), di passo carrabile, di rateizzazione delle sanzioni amministrative ecc.

Per quanto concerne l'ufficio ambiente si può presentare richiesta di fornitura gratuita della compostiera per uso domestico e per quanto riguarda l'edilizia privata si può prenotare un appuntamento (è in fase di digitalizzazione anche il relativo archivio, quindi prossimamente sarà possibile usufruire anche di questo servizio di accesso agli atti).



E' già possibile, invece, nella stanza del cittadino, fare richiesta di accesso agli atti amministrativi e, per quanto attiene, più specificamente, alla segreteria, si può presentare domanda di contributo ordinario, come soggetto pubblico o privato (nel periodo in cui il bando è aperto), richiedere il patrocinio per una iniziativa che si intende organizzare sul territorio comunale nonché un contributo straordinario (che può essere economico, ma anche indiretto, sotto forma di utilità).