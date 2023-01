Servizi educativi, sindacati sul piede di guerra: "Lavoratrici con più di due stipendi in meno all'anno"

Meno soldi, per lo stesso lavoro. Così salirà di livello la mobilitazione dei sindacati, con una prima assemblea sindacale informativa e una seconda assemblea sindacale pubblica, che si terrà in città nei prossimi giorni. I servizi educativi del Comune di Pisa sono al centro della lotta di Filcams Cgil, Fp Cgil, Fisascat Cisl, UilTucs Toscana Costa, Cobas lavoro privato e Flaica Cub, organizzazioni che lo scorso 23 febbraio hanno incontrato le aziende uscenti e l'azienda subentrante. Con l'aggiudicazione definitiva pubblicata in questi giorni, il 1° febbraio 2023 avverrà il passaggio d’appalto dei servizi diversi dall’educativo nei nidi e materne, un avvicendamento che "tra aziende diverse e contratti collettivi nazionali diversi - spiegano - determinerà una situazione da tempo prevista e contestata in più sedi dalle organizzazioni sindacali territoriali", ovvero "una perdita di reddito di circa due mensilità e mezzo all’anno per tutte le 39 lavoratrici coinvolte".

"Il problema - insistono i sindacati - ha origine nella scarsità delle risorse economiche stanziate dal Comune di Pisa per questo servizio essenziale all’infanzia; scarsità di risorse che ha fatto andare deserta la prima gara d’appalto e permesso ad una sola cooperativa di partecipare alla seconda, quella in essere. La base d’asta definita prendendo a riferimento un contratto collettivo nazionale diverso da quello sino ad oggi applicato sul servizio, farà infatti perdere a tutte le lavoratrici, tra le altre cose, la 14esima mensilità, moltissimi permessi retribuiti, tra 1 euro e 1 euro e 20 per ciascuna ora lavorata o coperta da altri istituti". Nonostante le interlocuzioni con l'amministrazione, "il bando pubblicato ha seguito le logiche del puro e semplice risparmio".

"Tacciati di inutile allarmismo i sindacati, continuamente rassicurate le lavoratrici, l’amministrazione comunale ha continuato a sostenere il proprio progetto che invece, in tutta evidenza, prevedeva proprio quello che oggi si è realizzato: da un giorno all’altro lavoratrici con anzianità pluriennale su di un servizio essenziale del Comune di Pisa verranno pagate molto meno di prima per svolgere lo stesso identico lavoro. E tutto ciò avviene su stipendi già in forte sofferenza per l’inflazione sempre crescente". Concludono quindi i sindacati: "Si apre una nuova fase di mobilitazioni da parte delle lavoratrici che, proseguendo lo stato di agitazione aperto ormai da mesi".