'Sempre più vicini' è il progetto che inizierà, in via sperimentale, il 23 luglio, negli ambulatori della famiglia Monicelli a Lugnano, in via Foce Maschio, ad opera del Comitato della Croce Rossa di Uliveto Terme. Il nuovo servizio per la comunità sarà disponibile ogni martedì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Tra le prestazioni erogate, gratuitamente, la possibilità di veicolare le richieste di ricette ai medici di famiglia del territorio, tramite un indirizzo mail dedicato: ricette@criulivetoterme.it.

Inoltre, potranno essere controllati parametri come la pressione arteriosa e la saturazione. Potrà essere fatto, per le persone nate tra il 1969 e il 1989, il test per l'epatite C, nell'ambito della campagna di screening gratuita promossa dalla Regione (con semplice pungidito, per la ricerca di anticorpi anti-Hcv, e il risultato sarà disponibile in pochi minuti). Tra i servizi anche l'attivazione dello Spid, della tessera sanitaria e dell'App Toscana Salute.

"Un punto di riferimento importante per i cittadini e le cittadine - afferma l'assessore alle politiche sociali e sanitarie Valentina Bertini - e di facilitazione all'accesso di prestazione sanitarie, di acquisto di farmaci necessari e di consultazione dei risultati di esami e analisi. Nello specifico le modalità verranno spiegate direttamente dai volontari e dalle volontarie della Cri di Uliveto che portano avanti il progetto. Ci tengo a ringraziarli molto e, insieme a loro, lo dico sempre a nome dell'Amministrazione, anche la Famiglia Monicelli per la disponibilità dimostrata".