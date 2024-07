Nuovi turni serali per la Polizia municipale di Cascina. Seguendo le esigenze dell’amministrazione comunale, la polizia municipale ha istituito il turno di servizio serale con orario 18-24, da tenersi il venerdì o un altro giorno utile in presenza di eventi. "Fin dal momento in cui ci siamo insediati - ha sottolineato Betti - abbiamo preso in mano la riorganizzazione della polizia municipale di Cascina, che abbiamo trovato senza comandante e con un organico non sufficiente. Per questo abbiamo implementato il numero degli agenti in servizio e dopo diversi anni la polizia municipale cascinese ha un comandante, Simona Molesti, che mancava a Cascina nel momento del nostro insediamento".

Per quanto riguarda gli orari e le turnazioni, il sindaco ha rimarcato un altro dato significativo. "Alla fine del 2022 è entrata in vigore la riforma dell’orario di servizio, con la copertura dei turni giornalieri anche nei giorni festivi. Questa è sicuramente la novità più importante che abbiamo di nuovo introdotto, garantendo così il servizio anche le domeniche e i festivi infrasettimanali che mancava dal 2017. Ed oggi, grazie alla nuova riorganizzazione, siamo arrivati alla copertura di almeno 60 turni serali nel periodo primavera/estate in occasione degli eventi organizzati sul nostro territorio. Di questo risultato non posso che ringraziare la comandante Simona Molesti e tutti gli agenti per la disponibilità al confronto e all’introduzione del nuovo sistema. Il bilancio, dunque, è più che positivo".