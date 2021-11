Tre operatori in più per il servizio anti-assembramenti ai bus scolastici 'Ti accompagno' 

L’Unione Valdera ha implementato il servizio 'Ti accompagno', nato dall’esigenza di monitorare e tutelare gli studenti delle scuole secondarie del Villaggio Scolastico di Pontedera che attendono i mezzi del trasporto pubblico locale per raggiungere il proprio istituto o per tornare a casa. In questi frangenti si rischiano infatti di creare assembramenti che potrebbero favorire una nuova propagazione del virus. In particolare, per l’anno scolastico 2021/2022, con tutte le attività scolastiche riprese a pieno ritmo, è risultato indispensabile implementare ulteriormente questo servizio.

Alcune classi delle scuole secondarie di secondo grado di Pontedera hanno ripreso le lezioni in presenza presso il nuovo plesso di 'Palazzo Blu' in via Mattei; ragione per la quale è stato programmato un potenziamento del servizio tpl scolastico. A fronte di questo provvedimento si sono resi necessari nuovi accorgimenti. La Giunta dei sindaci ha deliberato l’implementazione del servizio 'Ti Accompagno' con l’impiego di altri tre operatori chiamati a sorvegliare le fermate, impedire assembramenti e favorire un accesso ordinato ai mezzi.