Servizio civile regionale: bando online aperto, progetti per oltre 2.600 giovani

C'è tempo per fare domanda entro il 28 maggio. Previsto come di consueto l'assegno mensile da 433 euro

Migliaia di posti disponibili per ragazze e ragazzi, centinaia di progetti. E' il nuovo bando del servizio civile regionale promosso dalla Regione Toscana nell’ambito di Giovanisì, volto all’autonomia dei giovani. Al via così con le iscrizioni online aperte la selezione di 2639 giovani, di età compresa tra 18 e 29 anni, disoccupati o inattivi e residenti o domiciliati in Toscana, che saranno coinvolti per 12 mesi in oltre 400 proposte.

"Il servizio civile regionale - spiega il presidente della Regione toscana Eugenio Giani - si è rivelata un’esperienza molto bella e ora intendiamo insistere. In questi anni sono stati migliaia i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato e i loro racconti hanno sempre sottolineato l’importanza e la preziosità di quello che hanno vissuto. Noi dobbiamo guardare al futuro e per questo è imprescindibile dare spazio ai più giovani, renderli protagonisti e riconoscere la loro scelta valoriale. Lanciamo questo nuovo bando con l’obiettivo non solo di proseguire la scelta positiva compiuta in questi anni, ma di rafforzarla".

Il bando resterà aperto per 30 giorni - fino alle 14 del 28 maggio prossimo - ed è finanziato con circa 15 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione.

Il Servizio civile regionale potrà essere svolto presso associazioni del terzo settore, amministrazioni pubbliche, cooperative e biblioteche, che hanno elaborato progetti per numerose aree di interesse. Dall’educazione e promozione culturale alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, dalla salvaguardia dell’ambiente alla tutela dei diritti sociali, fino ai servizi di assistenza, prevenzione e cura. Ci sarà la possibilità di impegnarsi in attività di animazione per minori o di sostegno all’inserimento scolastico, di collaborazione in attività di restauro, conservazione e fruizione di beni storici e artistici, o, ancora, in interventi di accoglienza, animazione e assistenza domiciliare.

"Questo è un bando su cui c’è molta attesa sia da parte di ragazze e ragazzi sia da parte di associazioni ed enti - aggiunge l’assessora alle politiche sociali Serena Spinelli - ed è il risultato di una precisa scelta politica di cui sono orgogliosa. Molte regioni hanno sviluppato un proprio servizio civile regionale, ma nessuna ha messo a bando così tanti posti e offerto l’opportunità di fare questa esperienza ad un numero così elevato di giovani. Anche la decisione di impiegare risorse europee testimonia la convinzione della giunta che la valorizzazione dell’impegno dei più giovani è un investimento sul futuro, sulla crescita e la coesione della società. La stessa volontà di tantissimi che nonostante la pandemia hanno deciso di portare a termine il proprio impegno con il servizio civile nell’ultimo anno ci ha dato la conferma che percorrere questa strada è giusto".

Come di consueto, i giovani coinvolti vedranno riconosciuto un assegno mensile di 433,80 euro e al termine del progetto verrà rilasciato dai Centri per l'Impiego il libretto formativo del cittadino, nel quale saranno riportate le competenze acquisite durante i mesi di servizio. La domanda potrà essere presentata esclusivamente online. Tutte le informazioni per conoscere meglio i progetti e presentare la domanda si trovano nell’area dedicata del portale di Giovanisì al seguente indirizzo: https://giovanisi.it/bando/servizio-civile-regionale-bando-per-giovani/.