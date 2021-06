Servizio Civile Universale: termina l'esperienza di 57 giovani volontari

Si è conclusa l’esperienza dei 57 volontari impegnati per un anno in alcuni dei distretti e degli ospedali dalla Usl Toscana nord ovest grazie ai progetti aziendali presentati nell’ambito del servizio civile universale. "Come da tradizione - spiega Rossana Guerrini, responsabile aziendale del Servizio Civile - abbiamo voluto organizzare un appuntamento a conclusione dell’esperienza per capire direttamente dai ragazzi e dagli Operatori Locali di Progetto (Olp) cosa ha funzionato meglio, dove possiamo migliorare e soprattutto per avere una loro valutazione finale. Quest’anno l’incontro si è potuto svolgere solamente a distanza, ma anche in questa modalità sono emersi molti aspetti importanti. I ragazzi impegnati in sedi anche molto diverse, si andava dai distretti medio piccoli ai grandi ospedali, avevano come filo conduttore originario dei progetti pensati in epoca pre Covid, quello di fornire uno specifico supporto ai percorsi ospedale-territorio. Con l’avvento della pandemia questo impegno è stato in parte modificato, così come il loro ruolo all’interno delle strutture che gli ha permesso di diventare un supporto fondamentale nella regolamentazione degli accessi e nell’osservanza delle regole anticontagio".



"L’esperienza, a detta degli stessi ragazzi - continua Guerrini - è stata molto costruttiva e utile nel loro percorso di avvicinamento al mondo del lavoro. Tre in particolare, impegnati a Pontedera e a Pietrasanta, sono rimasti talmente coinvolti che hanno deciso di intraprendere un percorso di tipo sanitario che li porterà a diventare Oss. Per tutti si è comunque rivelato come un anno decisivo per la loro crescita che ha cambiato il modo di vedere non solo il mondo sanitario o a ridiscutere l’approccio nei confronti delle persone, ma anche a rivalutare il tipo di lavoro a cui aspirare. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la presenza e vicinanza degli Operatori Locali di Progetto (Olp) che hanno rappresentato un tramite fondamentale fra l’Azienda e questi ragazzi. A tutti quanti loro vanno i miei più sentiti ringraziamenti e un sincero in bocca al lupo ai ragazzi".



Ecco i progetti e le sedi dove sono stati impiegati i volontari con l’elenco dei ragazzi e degli Olp:



A.C.O.T.: AVVANTAGGIANDOSI CON ORGANIZZAZIONE TEMPESTIVA

- Presidio Ospedaliero di Pontedera

- Zona Distretto Valdera

Volontari: Ciavarella Samuele, Mollica Luisiana, Tacchetti Alessandro, Grella Alice, Grillai Giulia, Rossi Michela, Cherkaoui Soukaina, Buonamano Sara, Cantini Clara, Catalano Gaia, Gotti Claudia, Vanni Eleonora, Zebri Marta

Olp: Sollazzi Desi, Vanni Luca, Dionisi Ilaria, Bianchi Silvia, Cataldi Marinella



GUIDE NEL DEDALO - La persona prima di tutto

- Ospedale San Luca

- Cittadella della Salute – Campo di Marte

Volontari: Balducci Chiara, Della Bartola Chiara, Di Bello Marta, Bengasi Valentina, Dajce Stela, Marlia Michela, Pellegrini Lorenzo

Olp: Grandi Maria, Pelli Silvia, Panelli Carla



#abbracciAMOci#

- Ospedale Apuane

- Presidio Distrettuale – Bassa Tambura

- Presidio Distrettuale –Avenza

- Casa della Salute – Carrara

Volontari: D'Aquino Elettra, Maccari Filippo, Centofanti Chiara, Leon Lara Listh Johana, Stefanini Asya, Bogazzi Rossana, Ceragioli Danilo, Conti Mattia, Peres Fabbri Laryssa, Tomassini Alessia, Torri Pietro, Felicetti Anna, Magani Aurora, Paduano Selene

Olp: Tempesti Raffaella, Polselli Marinella, Gennazzetti Alessia, Berti Patrizia Aliboni Carla



CHIEDI A ME… SONO QUA PER TE

- Casa della Salute – Tabarracci

- Presidio Distrettuale – Lido di Pietrasanta

- Ospedale Versilia

Volontari: Braccini Sara, Lini Silvia Sophia, Paglione Vincenzo, Preite Michele, Bertoni Martina, Biagi Sara, Bonini Jessica, Landi Sara, Federigi Valentina

Olp: Baroni Massimo, Mei Anna, Pascariello Francesca, Gagliardi Luigi



Navigare in sanità: Tom Tom Sanitario

- Presidio Ospedaliero Livorno

- Poliambulatorio Livorno

- CCS Livorno Nord

- CCS Livorno Est



Volontari: Bianchi Maria Cassandra, Bufalini Sandy, Lucchesi Tommaso, Salinas Betancourt Nubia Aracelly, Gallo Luigi, Kumaraku Helena, Pellegrini Irene, Baronti Nicholas, Danti Alice, Giffoni Luca, Justo Da Silva Alana, Milione Mario Cecio Matteo, Forassipei LorenzoOlp: Cerini Elena, Rossi Stefania, Zingoni Marcella, Biagi Riccardo, Busdraghi Barbara