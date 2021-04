Cascina, arriva il servizio gratuito di ascolto telefonico

Il servizio è offerto da un gruppo di counselor, ovvero operatori all'ascolto, esperti della relazione di aiuto e nell'ascolto di coloro che stanno attraversando un periodo di difficoltà esistenziale. "Il Servizio di Ascolto - commenta Giulia Guainai, assessore al Welfare - ha un'elevata valenza sociale e funzione di supporto in un momento di particolare stress emotivo, segnato da dolore e smarrimento. L'isolamento e l'incertezza del futuro hanno acuito le disuguaglianze sociali, l'ascolto va a rivestire un ruolo fondamentale nel superamento delle difficoltà quotidiane".

Il percorso è strutturato in una serie di incontri telefonici incentrati sull'ascolto etico, ovvero un ascolto che non giudica, non dà consigli o soluzioni ma accoglie il disagio dell'altro senza sostenere la lamentazione. Concentrandosi sui punti di forza e la capacità di autodeterminazione della persona, mira a rinforzare la capacità di scelta o cambiamento. L'orientamento teorico-formativo parte dalla psicoanalisi di Freud, passando per Jacques Lacan, per arrivare ai giorni nostri con lo studio e l'esperienza clinica dello psicoanalista italiano Alessandro Guidi.

5 operatori all'ascolto, si rendono disponibili nei seguenti orari:

Patrizia, 3331662663, tutti i giorni 9 - 13

Luca, 3881694904, tutti i giorni 18 - 20

Simona, 3288224418, tutti i giorni 15 - 19.30

Silvana, 3427652636, tutti i giorni 12.30 - 15 e 17.30 - 19.30

Tommaso, 3331849466, martedì e giovedì 13.30 - 14.30

L'utenza può accordare altri orari per le chiamate successive, direttamente con l'operatore.