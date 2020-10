Vecchiano, mensa scolastica: prende il via il servizio nel rispetto delle norme Covid

Al via da giovedì 15 ottobre il servizio relativo alla mensa scolastica in tutte i plessi del territorio vecchianese in cui il servizio è previsto. "Abbiamo concordato le modalità operative della mensa scolastica con un intenso e fitto confronto con le istituzioni scolastiche, visto l'anno scolastico straordinario che stiamo vivendo e affrontando. E giovedì daremo il via al servizio in sicurezza", spiegano il sindaco Massimiliano Angori e l'assessore alle Politiche Scolastiche, Lorenzo Del Zoppo.

Gli uffici comunali insieme all'Istituto Comprensivo hanno infatti condiviso una serie di regole, che prevedono, tra le altre, lo sporzionamento dei pasti nelle classi, oltre ad altri accorgimenti volti a limitare i contatti tra gli studenti, per far consumare agli alunni pasti e merende in sicurezza nel rispetto delle normative anti-contagio da Covid19.

"Pur nella prudenza che la situazione ci impone, riteniamo che sia un buon risultato riuscire a garantire questo servizio ai nostri alunni e ai nostri studenti, recuperando una seppur modificata convivialità e condivisione del momento dei pasti, che comunque fa parte delle esperienze formative di ciascun percorso scolastico. Tutto ciò con l'auspicio di poter tornare nel più breve tempo possibile alla consueta normalità, una volta che potremo dire di esserci lasciati alle spalle questa pandemia", concludono il Sindaco Angori e l'Assessore Del Zoppo.