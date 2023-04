Lavori sulla Statale 48: Autolinee Toscane attiva un servizio navetta tra Casciana Terme e Chianni

Autolinee Toscane informa che, a causa dei lavori lungo la SP 48 'del Montevaso', a partire da martedì 2 maggio e per la durata prevista di sei mesi, sarà attivo un servizio-navetta di collegamento Casciana Terme-Chianni, in coincidenza con le corse della linea 410 Casciana Terme-Pontedera. Il servizio-navetta si svolgerà secondo il seguente percorso, in entrambi i sensi di marcia:

- Capolinea Casciana Terme piazza Martiri - SP13 'del Commercio' - via dei Fontini - via della Cascina-SP42 'Terricciolese' - ritorno sulla SP48 'Montevaso' - Chianni.

Le fermate temporaneamente soppresse a causa dei lavori saranno le seguenti:

- Direzione Casciana Terme-Chianni

B0574 S.LEOPOLDO V.DEL MONTEVASO 7

B0573 BELLAVISTA V.MONTEVASO

B0560 MULINETTI V.MONTEVASO FRANTOIO

B0546 CASACCIA V.MONTEVASO FR 3

- Direzione Chianni-Casciana Terme

B1994 CASACCIA V.MONTEVASO 3

B1370 MULINETTI V.MONTEVASO FRANTOIO

B1371 BELLAVISTA V.MONTEVASO

B1372 S.LEOPOLDO V.DEL MONTEVASO FR 7

Per maggiori info sugli orari si invita a consultare il sito di Autolinee Toscane https://www.at-bus.it/it/linee-e-orari/avvisi/linea-410-navetta-casciana-terme-chianni.