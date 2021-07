Servizio di noleggio con conducente sul territorio vecchianese: stilato il regolamento

Il documento è stato redatto in collaborazione con le associazioni di categoria e dovrà essere approvato in Consiglio Comunale

Nel pomeriggio di venerdì 16 luglio in sala Consiliare a Vecchiano, si è tenuto l'incontro tra amministrazione comunale e associazioni di categoria propedeutico all'approvazione del regolamento per il servizio di Noleggio con Conducente NCC. "La nostra amministrazione vuole dotarsi del regolamento per offrire possibilità di lavoro e contemporaneamente un servizio di mobilità aggiuntivo sul territorio", spiegano il sindaco Massimiliano Angori e l’assessore alle Attività Produttive Lara Biondi, entrambi presenti alla riunione.

"Lo scopo dell'incontro - aggiungono - era quello di raccogliere eventuali contributi da parte delle associazioni di categoria, al regolamento redatto dall'ufficio suap in collaborazione con il Comandante della Polizia Municipale. L'esito della concertazione è stato positivo e ne è uscito un regolamento dettagliato e completo, di cui daremo ampia diffusione, dopo che il documento approderà in Consiglio Comunale, attraverso i nostri uffici che ringraziamo per l’impegno profuso anche su questa tematica. Ringraziamo inoltre Cna e Confcommercio per la presenza ed il prezioso contributo ricevuto. E' fondamentale in occasione della disciplina di nuove realtà, il confronto con le parti sociali direttamente coinvolte: siamo convinti che solo così possiamo fornire strumenti validi ed efficaci, che rispettino le norme ma che tengano anche conto di specifiche realtà e professioni. Il passaggio successivo sarà quello dell'approvazione del regolamento stesso, in Consiglio comunale appunto, così che appena il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti concluderà l'iter legislativo, potremo procedere al bando, funzionale al rilascio delle concessioni".