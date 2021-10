Volterra: riparte il Piedibus per gli studenti dell'Istituto comprensivo

Lunedì 11 ottobre tornerà il servizio Piedibus a Volterra. "Insieme alla scuola e al Comune di Volterra - dichiarano i volontari dell’associazione Piedibus - ci siamo prodigati per attivare tutte le procedure e adempimenti affinché il servizio venga fatto nella massima sicurezza anche per quanto riguarda il contagio da COVID19. Quest’anno in città sarà attiva la sola linea Via Gramsci, 1 - San Lino, con partenza all’andata alle ore 7.45 ed al ritorno ore 13. Durante il percorso i bambini sono coperti dall’assicurazione scolastica. Diamo il bentornato ai bambini che già usufruivano del servizio e il benvenuto ai nuovi arrivati. Con l'occasione ringraziamo gli accompagnatori per il loro impegno e ricordiamo che chiunque possa dare una mano è il benvenuto".

"Il ritorno del Piedibus - dichiara l’assessore all’Istruzione del Comune di Volterra Viola Luti - è una bellissima notizia che testimonia l’importanza che questo progetto ricopre nella nostra città. Questa iniziativa, infatti, è estremamente significativa sia per favorire la socializzazione tra pari sia per l’educazione delle bambine e dei bambini a una buona pratica eco-friendly. Il valore del Piedibus è stato ancor più evidente durante lo scorso anno in cui l’emergenza Covid ha fatto emergere la necessità di trovare forme alternative ai trasporti e di promuovere abitudini che rispettano l’ambiente. Ringrazio - conclude Luti - i volontari dell’associazione, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Volterra, il personale scolastico e tutti coloro che, con il loro lavoro e la loro disponibilità, hanno permesso l’attivazione del servizio anche in questa fase così complessa".