Torna il servizio movida PisaNite: positivo l'83% degli etilometri effettuati

E’ ripreso a pieno regime PisaNite, il servizio di prevenzione e riduzione del danno nei contesti del divertimento notturno pisano, finanziato dal Comune di Pisa, gestito dalla cooperativa sociale Arnera e coordinato dalla Società della Salute della Zona Pisana. Dopo la pausa agostana, infatti, venerdi e sabato sono tornati al loro posto, sia nel presidio fisso (che sabato, da Piazza Garibaldi si è spostato in Piazza Dante per la presenza del mercatino dell’artigianato) che nelle altre vie e piazze della movida pisana. I contatti nello scorso weekend sono stati 177, gli etilometri effettuati 150, oltre i quattro quinti (125, pari all’83%) positivi.

Il servizio, lo ricordiamo, era stato inaugurato l’8 maggio scorso ed era proseguito tutti i venerdì e sabato sera sino alla fine di luglio: complessivamente erano stati 1.065 gli etilometri effettuati, 777 dei quali (73%) positivi. In tutto, invece, sono state 1.832 le persone incontrate nei primi due mesi di servizio, prevalentemente uomini (65%) ma con una componente femminile tutt’altro che irrilevante. Giovani certo, dato che il 58% ha meno di 25 anni (di cui il 3% minorenne), ma non sempre se è vero che il 29% ha fra i 26 e i 30 anni e il 13% più 30. I kit distribuiti sono stati 1.256 kit, ciascuno contenente etilometro monouso con scala alcolemica, mascherina, gel disinfettante e una depliant con i contatti telefonici in caso di emergenza, 238, invece, gli interventi cosiddetti di 'riduzione del danno', ossia quelli in cui le persone in stato di alterazione (da alcol o da sostanze) sono state invitate a restare sotto il gazebo in attesa di ritrovare una condizione di sobrietà sufficiente a far rientro a casa in condizione di sicurezza, mentre sono stati sette i casi in cui è stato necessario l’intervento del 118.

“E’ ripreso un progetto che nei mesi scorsi si è rivelato di fondamentale importanza - ha detto la presidente della SdS Pisana Gianna Gambaccini - i numeri dei servizi effettuati confermano la necessità di un'iniziativa di questo genere nelle piazze della Pisa by night anche per tutti i giovani dei comuni limitrofi che nei fine settimana frequentano le piazze e le strade del centro cittadino”.