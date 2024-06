Servizio prelievi, l'Asl risponde al sindaco di San Giuliano Terme: "Riduzione prevista solo d'estate"

Dopo la presa di posizione del neosindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli, arrivata in seguito alla preoccupata petizione siglata da numerosi residente del Comune, arriva la risposta dell'Asl Toscana nord ovest in relazione al servizio di prelievo del sangue erogato dal presidio sanitario territoriale.

"Capiamo le preoccupazioni dei cittadini di San Giuliano Terme relativamente alla riduzione degli orari dei prelievi - si legge nella nota ufficiale diramata dall'Asl Toscana nord ovest - ma, come ogni anno, nella stagione estiva le richieste di prestazioni sanitarie diminuiscono e una rimodulazione dei servizi è programmata sia sul territorio, sia negli ospedali, ciò permette agli operatori di fruire delle ferie e di ottimizzare le risorse disponibili".

"Garantiamo che dai primi di settembre orario e modalità di svolgimento dei prelievi torneranno quelle abituali su sei giorni la settimana" assicura l'azienda sanitaria.

"E’ importante anche tener presente che per i prelievi non c’è alcun vincolo di residenza, proprio per questo la programmazione ha tenuto conto della conformazione del Comune di San Giuliano Terme. Infatti, dai dati in nostro possesso si evince che chi vive a Pontasserchio o a Madonna dell’Acqua raggiunge più rapidamente il distretto di Vecchiano che non quello di San Giuliano e chi vive a Mezzana, Colignola o a Campo raggiunge più facilmente il distretto di Calci".

"Rassicuriamo la popolazione sul fatto che è nostra intenzione mantenere tutti i servizi sul territorio con l’ambizione di potenziarli e ci scusiamo se abbiamo comunicato con ritardo i nuovi orari estivi".