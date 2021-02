Attivato il servizio di recupero dei cuccioli di fauna selvatica e di pronto soccorso animali

Il Comune di Pisa ha avviato nel mese di febbraio il nuovo servizio di recupero dei cuccioli di fauna selvatica e di pronto soccorso animali, in ottemperanza alla normativa regionale che affida ai Comuni l’organizzazione dell’attività di soccorso e del recupero dei pulcini (pullus) e dei cuccioli di fauna selvatica autoctona.

Il servizio è stato affidato a seguito di gara ad evidenza pubblica all'Associazione Amici degli Animali a 4 zampe ODV con sede a Pontedera. Si tratta di un servizio complesso, perché molto variabile in base alle stagioni, alle specie animali viventi nel territorio, e ai rapporti da instaurare con i Centri regionali faunistici autorizzati che dovranno occuparsi del reinserimento in natura di alcune specie. L’associazione, che opera da anni nel settore ed è in possesso di ambulanza veterinaria, gestirà un servizio a chiamata con reperibilità h24 a cui potranno rivolgersi principalmente le forze dell’ordine ma anche tutti i residenti di Pisa nel caso di ritrovamenti di cuccioli di uccelli (pulcini o pullus) o di cuccioli di fauna selvatica. Occorre specificare 'cuccioli' perché la normativa individua invece la Regione come responsabile per gli animali selvatici adulti.

L’associazione avrà anche il compito di integrare, esclusivamente per la città di Pisa, il servizio di pronto soccorso veterinario degli animali d’affezione ai sensi del vigente Codice della strada, (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada, Art. 189 - Comportamento in caso di incidente, Art. 9-bis). Ossia, esclusivamente nel caso di animali feriti a causa di incidenti stradali e ritrovati su suolo pubblico, il primo soccorso resta in carico (come avvenuto fino ad oggi) agli operatori del canile Soffio di Vento che, qualora si renda necessario attivare il pronto soccorso, si coordineranno con l’associazione Amici degli Animali a 4 zampe ODV.

"Sono lieto che il Comune di Pisa arrivi a recepire la normativa regionale sul soccorso ai 'pulli' - dichiara l’assessore all’Ambiente, Filippo Bedini - l'affidamento per 5 anni del servizio garantisce anche la continuità necessaria alla qualità. Abbiamo, con l'occasione, previsto di razionalizzare tutto il servizio di pronto soccorso, che sarà svolto anche per gli animali d'affezione (cosa che fino a oggi faceva il gestore del canile) dagli 'Amici degli animali a 4 zampe'. Mi auguro che con questa novità aumenti ulteriormente il livello di attenzione su tutto quello che riguarda il mondo degli animali, che presto a Pisa vedrà un ulteriore passo avanti con la nomina del Garante, il cui bando è aperto fino al 12 marzo".