Cup Valdera: causa Covid personale ridotto nei punti di prenotazione

L’ASL Toscana Nord Ovest informa che, a causa di assenze del personale amministrativo legate all’emergenza Covid 19, gli sportelli amministrativi della Valdera potranno subire delle variazioni di orario e che potrà essere garantita l’apertura con un solo operatore, determinando così un rallentamento nello svolgimento delle pratiche richieste.

Nello scusarsi per il disagio, l'Asl invita gli utenti a recarsi agli sportelli solo per effettive ed impellenti necessità, e ad utilizzare i servizi on line messi a disposizione per le pratiche amministrative di sportello.

