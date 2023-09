La Croce rossa italiana è incaricata del servizio ausiliario scolastico che gestirà la fase di ingresso e di uscita delle scolaresche, relativamente agli attraversamenti pedonali in prossimità delle vie più trafficate. La sezione di Pontasserchio della storica organizzazione internazionale è il soggetto che ha ottenuto il mandato dal bando approvato dalla giunta comunale lo scorso maggio e poi pubblicato nei canali istituzionali comunali. Nella giornata di martedì 12 settembre la firma della convenzione con il presidente Cri Pontasserchio Nicola Molea e l'assessore alle Politiche scolastiche Lara Ceccarelli. Con l'inizio dell'anno scolastico del prossimo 15 settembre il servizio sarà effettivo.

"L’esecuzione del servizio di sorveglianza, che partirà questo venerdì, avrà carattere integrativo e complementare dei servizi pubblici, dunque non sostituirà quello ordinariamente svolto dalla Polizia Municipale, che in ogni caso affiancherà i volontari nei primi giorni di attività per poi renderli autonomi nella gestione - spiega Ceccarelli - Come amministrazione comunale abbiamo ritenuto utile fare riferimento ad una figura amica, rassicurante, che presti ascolto verso la comunità presso la quale è chiamata ad operare, in modo da accompagnare la prevenzione nella maniera più efficace possibile. In ogni caso, facciamo un richiamo al senso civico degli automobilisti a comportarsi sempre attenendosi alle regole del codice della strada".

"Siamo arrivati al tradizionale appuntamento dell'inizio delle scuole e vogliamo che le nostre scolaresche possano entrare ed uscire dai plessi scolastici in piena sicurezza - afferma il sindaco Sergio Di Maio - Il supporto della Croce rossa sarà prezioso per la tutela dei nostri bambini e delle nostre bambine e di tutti coloro che si troveranno ad attraversare le strisce pedonali in un momento di forte afflusso di auto, come sempre in questi casi c'è il massimo impegno da parte dell'amministrazione comunale nella tutela dei nostri ragazzi e ragazze. Colgo infine l'occasione per ringraziare la Croce rossa per l'impegno, la Lattanzi group per aver donato le pettorine e le palette e gli uffici comunali che hanno lavorato alla convenzione".

I volontari, che verranno formati dalla Polizia Municipale, secondo le norme del Codice della strada, dovranno assicurarsi che: gli alunni, per attraversare la carreggiata si servano dell’attraversamento pedonale e, se questo manca o dista più di cento metri dall’ingresso al plesso scolastico, attraversino la carreggiata solo in senso perpendicolare; gli alunni non sostino o indugino sulla carreggiata, salvo i casi di necessità, né effettuino l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus in sosta alle fermate; i conducenti si fermino quando gli studenti transitano sugli attraversamenti pedonali e diano la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, agli alunni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali; a posizionare la segnaletica temporanea nelle strade dove è istituito il divieto di transito in virtù dell’entrata e uscita degli scolari. I volontari saranno riconoscibili in quanto dotati di pettorina recante la scritta Servizio ausiliario scolastico. Scuole interessate: medie 'Fermi' Pontasserchio, via Guevara; primarie 'Verdigi' di Pappiana, via Bettinelli; primarie 'Pascoli' di San Giuliano Terme, via King; primarie 'Rosati' di Asciano, via Trieste; primarie 'Battisti' Metato, via Turati.