Vicopisano: al via il servizio di supporto alla prenotazione di vaccini e tamponi

E' stato attivato dalla Bottega della Salute-Vicopisano, dal CIF Vicopisano di San Giovanni alla Vena e dal centro socio-culturale Hub 22 di Caprona, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, un nuovo servizio di supporto sia per la prenotazione del vaccino anti-Covid, o di un tampone, che per ricevere informazioni in merito, anche con un apposito tutorial.

Il servizio è rivolto alle persone del territorio che vogliono delucidazioni, indicazioni o un vero e proprio sostegno, nella prenotazione di tamponi o di vaccini anti-Covid sul portale della Regione Toscana. Possono telefonare al numero 331/2631939 o inviare un messaggio WhatsApp allo stesso numero e saranno date loro tutte le indicazioni in base alla specifica esigenza o richiesta.

Questi gli orari: Hub 22 Caprona (nei locali della ex scuola) il martedì dalle 11 alle 13 e il giovedì dalle 16.30 alle 19.30 e Cif Vicopisano (in Piazza della Repubblica a San Giovanni alla Vena) tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19. Ssi può chiamare in questo caso anche il numero fisso del Cif 050/796048.

"Un servizio importante - spiega l'assessore alle politiche sociali Valentina Bertini - per il quale ringrazio ancora Enrica Corti del Cif e gli operatori e operatrici della Bottega della Salute, che saranno presenti sia a San Giovanni alla Vena che a Caprona per cercare di coprire il più possibile il territorio. In questo modo i cittadini e le cittadine che desiderano chiarimenti o che non hanno molta dimestichezza con Internet e le prenotazioni online riceveranno un aiuto concreto. Ricordo anche che, quando aprono le finestre vaccinali sul portale della Regione, lo comunichiamo sui nostri canali informativi. Oltre a pubblicare un post sulla pagina Facebook del Comune e una news sul sito del comune, inviamo anche un messaggio tramite il nostro canale Telegram e la nostra messaggistica WhatsApp. Coloro che non fossero ancora iscritti possono inviare un messaggio WhatsApp, con scritto ‘attiva’, al numero del Comune 366/8301788 e salvare il numero stesso nella rubrica, passaggio fondamentale per poter visualizzare le comunicazioni, inviate tramite liste broadcast per ragioni di privacy. Infine ricordo che, sempre per informazioni sulle vaccinazioni, è attivo anche il numero della Regione Toscana, dalle 9.00 alle 16.00 ogni giorno: 055/9077777".