La 'Settimana del mare' a Pisa entra nel vivo, in attesa del raduno nazionale dei Marinai d’Italia in programma il prossimo fine settimana (23-24 settembre), quando in città arriveranno migliaia di persone, in particolare per il momento clou rappresentato dalla rassegna e defilamento dei reparti della Marina Militare e dei gruppi Anmi sul Lungarno di domenica mattina.

Alla Stazione Leopolda, ieri 17 settembre, è stata inaugurata la mostra dedicata alla Marina Militare, alla storia dell’associazione Marinai d’Italia e al modellismo dedicato al mare e alla marineria. Erano presenti l’ammiraglio di squadra Pierluigi Rosati, presidente nazionale Anmi; Isabella Campagnol, madrina della mostra; Raffaella Bonsangue, delegata del sindaco; Alessandro Bargagna, presidente del Consiglio comunale; contrammiraglio Lorenzano Di Renzo, comandante Accademia Navale di Livorno; contrammiraglio Mauro Galliussi, direttore Cisam di San Piero a Grado. Di seguito tutto il programma degli appuntamenti

Il programma

Martedì 19 settembre

Ore 9.45, Calci, località La Gabella: commemorazione e deposizione corona in ricordo dei Caduti del Monte Serra; a seguire, Santa Messa alla pieve di Calci e visita al sacrario sul Monte Serra.

Ore 16, Museo delle navi antiche di Pisa: conferenza a pannelli 'Configurazione delle navi militari e logistiche nel I e II sec. D.C.', a cura dell’ammiraglio di squadra Cristiano Bettini; a seguire conferenza 'Gli scavi delle Navi Antiche a San Rossore', a cura del professor Andrea Camilli, direttore del museo.

Mercoledì 20 settembre

Ore 9.30 - 12.30, Marina di Pisa, piazza Sardegna (acque interne/esterne diga foranea): attività in mare 'Esercitazione di soccorso in mare' a favore degli studenti, a cura della Guardia Costiera/associazioni di salvataggio/C.R.I. (attività con cani, moto d’acqua, mezzi navali, eli con soccorritore); Scuola vela/simulatore vela per gli studenti, a cura della sezione della Lega Navale di Pisa.

Ore 16, stadio comunale di Uliveto Terme: partita del Cuore fra le rappresentative MMI, Marina Nord e Pisa Sporting Club Primavera, a scopo benefico. Il ricavato sarà devoluto alle CC.RR.II. di Uliveto Terme e di San Giovanni alla Vena e alla Misericordia di Vico Pisano.

Giovedì 21 settembre

Ore 16, Stazione Leopolda: premiazione concorso fotografico e concorso studenti. Ore 17, Museo delle navi antiche di Pisa: conferenza “Eroi sul mare, le imprese della Regia Marina nella Grande Guerra” a cura del professor Marco Gemignani.

Ore 19, hotel Duomo: conversazione 'Il rancio di bordo - da Noè alle portaerei', organizzato dal Rotary Club Pisa Galilei per raccolta fondi a favore del 'Progetto di Oncologia Pediatrica in Kosovo', promosso dall’associazione Nicola Ciardelli - Odv e Ets. (per adesioni: segretario@ rotaryclubpisagalilei.it).

Venerdì 22 settembre

Orario da definire, porto di Livorno: visite a bordo delle Unità Navali ormeggiate. Presenza (fino a domenica 24) in piazza Vittorio Emanuele II del Centro Mobile Informativo (C.M.I.) della Marina Militare.

Ore 10, Ponte di Mezzo: alzabandiera ufficiale del XXI Raduno nazionale dei marina d’Italia.

Ore 11, Porta a Mare in Largo Marinai d’Italia: inaugurazione targa commemorativa del Raduno, donata dalla presidenza Anmi al Gruppo di Pisa, deposizione di corona al monumento al marinaio.

Ore 16, palazzo dei Dodici in piazza dei Cavalieri: conferenza 'Pisa, il riflesso del Mare', a cura della professoressa Gabriella Garzella.

Ore 18, chiesa di San Sisto: Santa Messa.

Sabato 23 settembre

Orario da definire, porto di Livorno: visite a bordo delle Unità Navali ormeggiate.

Ore 9 - 15, Officine Garibaldi: assemblea nazionale Anmi.

Ore 10.30, Marina di Pisa: Regata velica, trofeo XXI Raduno Nazionale Marinai d’Italia, (Marina di Pisa - Luminella - Ship Light - Marina di Pisa). Quote di iscrizione per la partecipazione alla Regata devolute da parte della sezione della Lega Navale di Pisa a favore dell’Istituto Andrea Doria Assistenza Orfani Marina Militare.

Ore 17, teatro Verdi: concerto della Banda Musicale M.M.I..

Ore 17.30, Porto d Pisa: premiazione della Regata.

Ore 21, terrazza della Stazione Leopolda: Vin d’honneur per le autorità.

Domenica 24 settembre

Ore 9 - 13, Lungarni: rassegna e defilamento dei reparti della Marina Militare e dei gruppi Anmi sul Lungarno Sud, da piazza San Paolo a Ripa d’Arno a Ponte della Fortezza.

Pomeriggio, porto di Livorno: visite a bordo delle Unità Navali ormeggiate.

Ore 18, Ponte di Mezzo: cerimonia dell’Ammainabandiera.