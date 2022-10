Settimana mondiale per l'allattamento: inaugurata la 'Panchina Bianca' sulle Piagge

In occasione della Settimana Mondiale per l’Allattamento 2022, si è tenuta mercoledì 5 ottobre l’inaugurazione della Panchina Bianca sul viale delle Piagge, vicino al Bar Salvini. L’evento, che aderisce allo slogan della campagna 'Diamoci una mossa - Sostieni l’allattamento' della Settimana, è patrocinato dal Comune di Pisa e organizzato in collaborazione con il personale dei Consultori della Zona Pisana, Ausl Toscana Nord Ovest.

"Inauguriamo oggi per la Settimana Mondiale dell’Allattamento - ha dichiarato l’assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa Veronica Poli - la Panchina Bianca come atto per sensibilizzare e sostenere l’allattamento al seno. Ringrazio per questa importante iniziativa la dottoressa Trimarchi, responsabile dei Consultori e tutto il personale dei Consultori Ausl Toscana Nord Ovest, la Sds, oltre a tutti i genitori intervenuti. Il viale delle Piagge è stato scelto perché è un luogo dove le mamme vengono a passeggiare con la carrozzine, immerse nel verde della natura e dove si possono fermare ad allattare in piena tranquillità. Come Comune di Pisa siamo stati felici di patrocinare questo evento simbolico, ma carico di significati. Allattare un bambino è un gesto di grande amore, un abbraccio infinito tra mamma e bambino che dura tutta la vita. Come istituzioni abbiamo il dovere di sostenere l’allattamento al seno e le mamme che lo praticano: aiutiamole a farlo come gesto naturale, in qualsiasi circostanza. Dobbiamo farlo per tutelare la salute dei bambini e il benessere della mamme, come sostegno che deve arrivare da parte di tutta la comunità".