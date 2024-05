Settimana nazionale della Sclerosi Multipla: le iniziative a Pisa e provincia

Inizia la Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla, un momento cruciale per la sensibilizzazione e l'informazione riguardo a questa malattia che colpisce oltre 140mila persone in Italia, circa 900 a Pisa. Organizzato da AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), l'evento coincide con la Giornata Mondiale della SM, che si celebra il 30 maggio in 70 paesi del mondo, per fare luce su una realtà così importante, che coinvolge anche la nostra città.

Dal 25 maggio al 2 giugno, la Settimana Nazionale sarà densa di appuntamenti, eventi e iniziative, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Un momento di sensibilizzazione che si apre con la campagna 'PortrAIts', volta a evidenziare i sintomi invisibili della sclerosi multipla attraverso uno spot televisivo che sarà trasmesso dal 26 maggio sulle reti Rai e sul sito www.portraitsm.it, dove trovare le storie di tanti protagonisti che hanno voluto mettere in mostra i loro sintomi. Con l’aiuto dell’intelligenza artificiale questi racconti sono diventati dei ritratti che svelano il lato nascosto della malattia.

A Pisa, grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale, il 30 maggio sarà illuminato in rosso il frontone delle Logge di Banchi. Questa non sarà la sola manifestazione nella nostra Provincia: un appuntamento significativo sarà l'illuminazione in rosso della Rocca del Brunelleschi di Vicopisano. Questo gesto di solidarietà e consapevolezza sarà reso possibile grazie al sostegno generoso del Rotary club Fibonacci, del dottor Andrea Fehr, proprietario della Rocca, e del Comune di Vicopisano.

In concomitanza con la Settimana Nazionale, sarà celebrato anche un traguardo importante: i 30 anni dalla fondazione della Sezione Provinciale AISM di Pisa. Questa sezione è diventata un punto di riferimento essenziale per le persone e le famiglie colpite dalla malattia, offrendo supporto, informazioni e risorse preziose.

Oltre alle iniziative promosse da AISM, è fondamentale il coinvolgimento di tutta la comunità nella lotta contro la Sclerosi Multipla e patologie correlate. Attraverso una maggiore conoscenza diffusa e il sostegno attivo, è possibile fare la differenza nella vita di coloro che ogni giorno convivono con queste malattie.

"Desideriamo esprimere la nostra più profonda gratitudine a coloro che hanno reso possibile l'illuminazione della Rocca del Brunelleschi in rosso, simbolo tangibile del nostro impegno condiviso nel combattere la sclerosi multipla. E' grazie al sostegno di tutti che possiamo promuovere la consapevolezza e la solidarietà verso chi vive con questa malattia. Il contributo di ognuno ci ispira e ci motiva nel perseguire con passione il nostro obiettivo comune: un mondo

libero dalla SM e da patologie correlate come la neuromielite ottica e la MOGAD": dichiara Elisabetta Lilli, presidente di AINMO (Associazione Italiana NeuroMielite Ottica e Mogad). Per informazioni specifiche: info@ainmo.it.

"E' dalla sinergia fra tutti i soggetti interessati che potranno svilupparsi iniziative e risposte concrete che, a livello sanitario, assistenziale, sociale, producano un effettivo benessere per tutte le persone che ogni giorno devono convivere con la Sclerosi Multipla e patologie correlate. A Pisa l’associazione lavora a stretto contatto con i due Centri Clinici che si fanno carico dello specifico percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale e riabilitativo: nella Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana e nel Presidio Ospedaliero di Pontedera" riferisce la presidente Provinciale AISM di Pisa Maria Gabriella Dei. L’augurio è che da una maggiore conoscenza diffusa possa scaturire un effettivo sostegno a queste realtà, anche attraverso un coinvolgimento del volontariato. Per un contatto diretto: aismpisa@aism.it.