'Allo Specchio. Corpo Identità Talenti': settimana di prevenzione del disagio giovanile e della terza età

Lo Spazio Cascina Arte al Centro ospiterà dal 4 al 10 novembre la rassegna 'Allo Specchio. Corpo Identità Talenti', una settimana dedicata alla prevenzione del disagio giovanile e della terza età, organizzata dal Comune di Cascina in collaborazione con associazioni e realtà locali. Incontri, laboratori e una mostra di dipinti andranno in scena nel fondo di Corso Matteotti 43. "Siamo orgogliose di aver creato una bella sinergia tra diverse realtà che collaborano per lo stesso obiettivo - spiegano gli assessori Giulia Guainai (pari opportunità) e Bice Del Giudice (cultura) - Questa rassegna rappresenta la prima iniziativa sulla violenza di genere, aprendo di fatto il mese di novembre che a questa è dedicato. Abbiamo messo in calendario una lunga serie di eventi sulla violenza di genere che sarà svelata in corso d’opera".

Si parte venerdì 4 novembre con il laboratorio scuole 'Chi sono io? Identità virtuale e identità reale' nell’ambito del progetto Fair Play del gruppo Paim. Alle 18, invece, webinar 'Scuola, educazione: difficoltà e nuove prospettive', con introduzione a cura della dottoressa Simona Cotroneo, relatore il dottor Alberto Pellai. Il progetto Fair Play, in collaborazione con la Società della Salute Zona Pisana e finanziato dalla Regione Toscana, si occupa di prevenzione e sensibilizzazione sui temi del disagio giovanile, bullismo, cyberbullismo e violenza in generale.

Sabato 5 dalle 10 alle 13 (ingresso libero) 'Lo sguardo sul corpo: identità e stigma' con il dottor Giovanni Gravina; introducono l’avvocato Patrizia Maddalena Cappelletto e la dottoressa Loretta Pennacchi. L’iniziativa è a cura dell’associazione 'La vita oltre lo specchio'. Nell'incontro sarà affrontato il tema dei disturbi alimentari come anoressia e bulimia, dell’obesità e altre diversità che evitando lo sguardo dell’altro, per paura dello stigma per il corpo e la salute della mente, ne indossano spesso un altro più crudele quanto malato.

Lunedì 7 incontro per la terza età (ingresso libero) alle 10.30: 'Nutrire il corpo: superare gli stereotipi sull’invecchiamento per accogliere l’età dell’autoaffermazione' a cura delle Farmacie Comunali di Cascina. Relatrici le dottoresse farmaciste Chiara Bruni e Lorena Ficicchia. "Con questo incontro cercheremo di sovvertire i principali sentimenti negativi associati alla vecchiaia - spiega la dottoressa Bruni - diffondendo i concetti di uno stile di vita consapevole che si fonda sull’ascolto dei segnali che il corpo ci manda. Temi rilevanti del nostro intervento saranno la nutrizione (da qui il titolo ‘nutrire il corpo’), la sicurezza, le attività cognitive. La terza età diventa così un’opportunità per fiorire e scoprire dentro di sé nuovi talenti".

Sempre nell’ambito del progetto Fair Play di Paim, andranno in scena due laboratori per le scuole: martedì 8 'Lo sguardo incrociato' e giovedì 10 'Vocazione e talenti: raccontare e raccontarsi', entrambi dalle 9 alle 12.30. L’evento finale 'Tra arte e musica' è invece in programma alle 18.30. Per tutta la durata della rassegna, dalle 16 alla 20, sarà anche visitabile la mostra 'Identità' di Irene Poli, che sarà inaugurata venerdì 4 alle 19. Venti opere, tra dipinti acrilici su carta, chine e disegni a grafite, bozzetti a tecnica mista (per la prima personale di Irene Poli, classe 1979) sono state selezionate per uniformità di segno e intenti, tra la più recente produzione dell’artista, frutto di una indagine quinquennale.