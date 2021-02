Novità per la Federazione sindacale di Polizia: aperta la Sezione sicurezza, salute e igiene

E' stata costituita, all’interno della Segreteria Provinciale Fsp Polizia di Stato di Pisa, una nuova articolazione denominata 'Sezione Igiene salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro' con l’acronimo (S.I.S.S.L.L.). Ad annunciarlo è Lorenzo Cardogna, segretario provinciale generale, il quale sottolinea che "il nuovo ufficio ha come scopo e obiettivo cardine quello della tutela della salute del personale e di diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro per gli appartenenti alla Polizia di Stato, svolgendo un’opera di sensibilizzazione in merito".

"Oltre a rappresentare un punto di riferimento e di supporto per i poliziotti - prosegue Cardogna - per le questioni afferenti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, lo stesso rende disponibile, in un’ottica di massima collaborazione per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli appartenenti alla Polizia di Stato, inteso come bene primario da tutelare, la propria attività di consulenza e supporto di natura tecnico professionale, anche a favore dei Datori di Lavoro periferici individuati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed ai rispettivi servizi di prevenzione e protezione (S.P.P.), costituiti nell’articolazione provinciale".

La direzione della Sezione è stata affidata al dirigente sindacale Giovanni Lotano dotato di specifici requisiti accademici, nonché di pluriennale esperienza tecnica documentata nel settore. "Le ore passate dai poliziotti all’interno dell’ambiente lavorativo - interviene Lotano - sono molte e il rischio di imbattersi in

'spiacevoli incidenti' non è così insolito. Proprio per tale motivo è fondamentale, oggi, parlare di sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare la necessaria conoscenza, tranquillità e la protezione di tutti colleghi e garantire quindi una prevenzione più sistematica. Il progetto si incentra inoltre sui rischi emergenti evidenziati dall’attuale contesto, ancora poco conosciuti e con scarsa consapevolezza dei lavoratori del Comparto sicurezza, compresa la maggiore diffusione di agenti infettivi legata al fenomeno della migrazione e globalizzazione che si riversa, per molti aspetti, sul personale della Polizia di Stato".

"La sicurezza e la salute degli operatori della Polizia di Stato - conclude Lotano - deve essere una priorità in una situazione di emergenza quale la pandemia di COVID-19, che ha evidenziato l’importanza dell’attuazione delle tutele giuridiche esistenti. La Sezione, in previsione di un costante confronto sul tema con la realtà esterna e con i professionisti del settore, si pone l’ulteriore obiettivo di organizzare congressi, seminari e webinar ed ha attivato la pagina Facebook https://www.facebook.com/sissll.fsppisa/ e l’indirizzo mail sissll.fsppisa@gmail.com".