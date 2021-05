Il taglio dell'erba si fa in cinque: potenziato il servizio per garantire decoro in ogni quartiere

Potenziato e riorganizzato a Pisa il servizio degli sfalci lungo marciapiedi, strade, cigli e scarpate. L’amministrazione comunale ha operato rispetto al passato un cambio di organizzazione del lavoro, che viene gestito da Pisamo. A differenza degli anni scorsi, in cui c’era un’unica ditta affidataria della manutenzione delle strade e del taglio dell’erba, Pisamo ha affidato, sulla base di gare ad evidenza pubblica, cinque diversi appalti per il taglio dell’erba sopra e sotto i marciapiedi, distinti per zone della città.

“Per potenziare e rendere più efficiente il servizio - dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Verde e Cura della qualità urbana Raffaele Latrofa - abbiamo voluto sostituire ad un unico grande appalto che riguardava manutenzioni, asfalti, marciapiedi e taglio dell’erba, cinque distinti incarichi, che sono stati assegnati a ditte del territorio specializzate sulla manutenzione del verde, che operano in maniera specifica in diverse zone della città, in maniera che ad ogni quartiere venga dedicata una cura specifica nel taglio dell’erba. Gli appalti sono divisi in Pisa Nord, Pisa Sud, Litorale, zona periferica di Ospedaletto-Montacchiello, a cui si aggiungono un servizio dedicato apposta a cigli stradali e scarpate, e il servizio specifico per il centro storico, che verrà gestito in maniera autonoma dall’Ufficio Verde del Comune, tramite il gestore del global service”.

“In questo modo - aggiunge Latrofa - oltre ad aver aumentato il numero delle unità lavorative impiegate nel servizio, riusciamo a coprire tutto il territorio comunale in maniera omogenea, disponendo di sei squadre (cinque più il centro storico) che lavorano in contemporanea, ciascuna concentrata su una zona della città. A questo servizio si somma la manutenzione del verde urbano, affidata ad Euroambiente, che si occupa degli sfalci nelle aree verdi, con altre sette squadre di operai".

Tutti gli appalti prevedono sei tagli minimi all’anno, di cui due nel periodo ottobre-marzo e quattro in aprile-settembre. La tempistica media di ogni taglio completo si aggira sui 45 giorni in primavera-estate e 90 in autunno-inverno (secondo necessità).

Nel dettaglio ecco come sono suddivisi i servizi e il programma degli interventi in ogni quartiere:

PISA NORD. Il servizio è attivo dal 15 marzo e le zone in cui gli operai sono già intervenuti ad oggi sono Campaldino, Porta Nuova, Cep, Porta a Lucca, I Passi, Pratale, Don Bosco, San Michele, Pisanova, Pisanova, Piagge. Al momento sono in corso tagli a Cisanello. Come ultima fase verrà completata Barbaricina. Fine prevista per la metà di maggio.

PISA SUD. Il servizio è attivo dal 22 marzo e le zone oggetto d’intervento sono state Porta a Mare (da completare), Oratoio, Riglione, S.Ermete, Putignano (da completare residenziale ex Fiammiferi), La Cella. Al momento sono in corso lavori su via Fiorentina. Poi sarà la volta di S. Marco, S. Giusto, La Vettola e San Piero a Grado. Fine prevista dopo la metà di maggio.

LITORALE. Il servizio è attivo dal 26 aprile e le strade oggetto di taglio sono state tutte al Calambrone: Via F. De André, Via delle Ginestre, Via delle Mimose, Oasi del Mare, Via Frassini, Via dei Tulipani, Via delle Magnolie, Via dei Platani, Via dei Giacinti, Via delle Margherite, Via delle Orchidee, Via Mons. Danilo Aiazzi, Viale del Tirreno (iniziata da fine Comune). Il servizio prosegue poi su Tirrenia e Marina di Pisa con fine dei lavori prevista per la prima settimana di giugno. È in corso inoltre in questi giorni il taglio dell’erba lungo la ciclopista dell’ex Trammino.

OSPEDALETTO E MONTACCHIELLO. Il servizio è attivo dal 19 aprile ed è stata completata tutta la località di Ospedaletto (manca solo via Bellatalla). A seguire Montacchiello, con fine dei lavori prevista entro la prima settimana di maggio.

CIGLI E SCARPATE. Il servizio entra in funzione in questi giorni, iniziando dalla zona del Litorale.

CENTRO STORICO. Sarà gestito direttamente dal servizio global del verde, come previsto dal nuovo appalto. È stato già effettuato un primo giro completo di sfalci e un altro sarà effettuato con termine entro il mese di giugno.