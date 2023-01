Uno sfollagente telescopico vietato nascosto nelle mutande: denunciato 17enne

Di nuovo nei guai con la legge, senza avere neanche 18 anni. Una pattuglia della Squadra Volanti della Questura ha sottoposto a controllo, in via Fiorentina, due 17enni, già noti ai poliziotti perché denunciati nei mesi scorsi per atti di prepotenza e furti in danno di minori in zona piazza Vittorio Emanuele II. Era circa l'una di questa notte. I due, alla vista della Polizia hanno abbozzato una fuga, ma sono stati prontamente bloccati e sottoposti a perquisizione sul posto.

Per uno dei due la perquisizione è risultata negativa, mentre l'altro aveva ben occultato negli slip uno sfollagente telescopico in metallo, il cui porto è vietato in modo assoluto dalla legge perché in grado di infliggere lesioni importanti. Pertanto dopo un passaggio in Questura per il fotosegnalamento e la redazione degli atti, l'arma bianca è stata sequestrata e il 17enne, pisano, denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze per violazione della legge sulle armi.

Sul fronte sicurezza, ieri mattina una pattuglia della Polizia di Stato ha prelevato uno scarcerando dal Don Bosco di Pisa, cittadino georgiano 41enne, clandestino sul territorio nazionale, in procinto di essere dimesso dopo aver scontato una condanna a seguito di arresto per furto in abitazione. L'uomo però non ha materialmente riacquistato la liberta, bensì è stato prelevato dai poliziotti e accompagnato all'Ufficio Immigrazione. Qui la Sezione competente ha predisposto il decreto di espulsione e il georgiano, al termine degli adempimenti procedurali, è stato accompagnato al Centro di Permanenza e di rimpatrio di Palazzo S. Gervasio (PZ), da dove verrà materialmente espulso verso il paese di origine.