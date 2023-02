Sfonda la porta del bus per sfuggire al controllo del biglietto

Nuova denuncia da parte di Autolinee Toscane per danni inflitti al proprio patrimonio veicoli. La società gestrice del trasporto pubblico racconta un episodio avvenuto lo corso venerdì, 10 febbraio: un utente, per evitare il controllo del titolo di viaggio, ha sfondato la porta posteriore di un bus per darsi alla fuga.

"Verso le ore 20.16 - ricostruisce l'azienda - nei pressi della fermata Santa Bibiana in località Pisa, sul bus della Linea 2, sono saliti i verificatori dell'azienda Holacheck (la ditta che svolge i controlli sui bus per conto di Autolinee Toscane) per effettuare un controllo. A bordo era presente un unico passeggero. L'autista apriva la porta anteriore, ma l'utente, per eludere il controllo, raggiungeva la porta posteriore e la forzava, in un primo momento tentando di aprirla manualmente per poi procedere a tirare calci al vetro fino a frantumarlo". Poi la fuga a piedi.