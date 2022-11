Sfratto rinviato, ma al 23 dicembre: proseguono i picchetti a Pisa

Due nuove azioni per bloccare l'esecuzione di sfratti si sono svolte ieri 28 novembre a Pisa. Il comitato di Sant'Ermete, insieme agli attivisti che seguono le famiglie in emergenza abitativa, sono intervenuti in via La Pergola e in via Marzabotto, ottenendo due rinvii delle procedura. Una di esse, si legge sull'avviso, è stata fissata per il prossimo 23 dicembre, appena prima di Natale.

"Nonostante il Consiglio comunale dall'8 novembre abbia votato una mozione all'unanimità per la sospensione degli sfratti - scrive il comitato - agli ufficiali giudiziari non è arrivata alcuna comunicazione (competente resta la Prefettura, ndr). Lo scandalo dell'arroganza padronale e della vigliaccheria istituzionale si è vista nel momento del rinvio: lo sfratto è stato datato 23 dicembre, pensando di rovinare il Natale a questa famiglia". Se questo è il caso di via La Pergola, in Marzabotto il picchetto ha visto la presenza di 40 persone: "Un alloggio senza abitabilità, senza riscaldamento, senza manutenzione, messo in affitto a 550 euro. Qui il picchetto ha ottenuto il rinvio al 6 febbraio".

"Lo stato di agitazione - rende noto sempre Sant'Ermete - si è quindi diretto presso la sede dei servizi sociali in via Saragat per pretendere delle risposte. I nuclei familiari aspettano da mesi delle soluzioni da chi gestisce l'emergenza abitativa: i servizi sociali, il Comune, l'Apes, la Prefettura e la Regione Toscana. Da 20 giorni di presidio permanente le istituzioni non danno alcun segnale di voler risolvere i problemi: serve subito assegnare in autorecupero gli alloggi di Sant'Ermete indicati dal comitato di quartiere. Serve subito attuare la sospensione degli sfratti che dall'8 novembre è rimasta lettera morta. Serve subito un protocollo per l'inizio dei lavori di riqualificazione delle case popolari".