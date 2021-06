Sgarbi inaugura l'ArtinGenio Museum a Pisa

Inaugurato ieri, giovedì 10 giugno, l'ARTinGENIO MUSEUM, nuovo polo d’arte contemporanea nel centro della città di Pisa, e più precisamente alle Officine Garibaldi. Con un ospite d'eccezione: Vittorio Sgarbi, che ha passato in rassegna le opere esposte. Un progetto, quello di ArtinGenio, ideato da Francesco Corsi come contenitore di idee tra le forme dell’arte classica, rinascimentale e i linguaggi dell’arte contemporanea.

Ed è stato sempre il famoso critico d'arte a premiare i primi tre artisti classificati: al primo posto Elia Inderle, Linee di Pensiero 1, seguito da Peter Nussbaum con Solve et Coagula. Terzo posto per Filippo Tincolini, Inflatable. Diversi i nomi di artisti di fama che espongono le opere in questa mostra, fino al 24 giugno prossimo: da Franesco Mori (sue le vetrate del battistero di Pisa) a Ettore de Conciliis e Mimmo Centonze, le cui opere sono esposte in tutto il mondo. Tutti artisti apprezzati da Sgarbi, che ha visitato il museo prima di parlare di Pisa, città amata da Leopardi, e del museo, una "sfida" al confine tra i grandi del passato e la creatività dell'arte contemporanea. Sfida raccolta dall'ideatore del progetto, Francesco Corsi: dall'arte medievale e gotica fino ai giorni nostri, con una sezione dedicata alla pandemia. Ma spazio anche all'ecologia, con opere di arte contemporanea ricche di richiami alla natura.

Presenti anche il sindaco di Pisa Michele Conti, il vicesindaco Raffaella Bonsangue e gli assessori (rispettivamente al turismo e alla cultura) Paolo Pesciatini e Pierpaolo Magnani. La realizzazione del museo vede la collaborazione di Officine Garibaldi e PaimBiolabor.