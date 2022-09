Centro storico: sgomberata villetta occupata e usata come discarica

Nuovo sgombero, oggi 9 settembre, della casa abbandonata in vicolo dei Somari a Pisa. Gli agenti della Polizia Municipale del Nosu, con unità cinofila e cane antidroga Arek, sono intervenuti di prima mattina per verificare la segnalazione di occupazione abusiva giunta al Comando di via Battisti. E' così che hanno sopreso nell'abitazione, mentre stavano ancora dormendo, due stranieri, risultati poi irregolari e pluripregiudicati per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un 38enne senegalese ed un 32enne tunisino.

I due si sono quindi introdotti nella villetta con giardino, un immobile appartenuto ad un cittadino italiano defunto da tempo. La villetta pare sia passata nelle mani di un amministratore per essere venduta, ma, nonostante le cautele adottate agli ingressi con grate e cancelli, sono molte le violazioni riscontrate nel tempo, a volte per dormire a volte per traffici illeciti. Risale al 21 luglio scorso l'ultimo sgombero da parte della Polizia Municipale, che portò, fra l'altro, all'immediato intervento e smantellamento di un'importante centrale dello spaccio in via San Francesco, dove tre tunisini si erano piazzati in casa di due anziani, minacciandoli, per smerciare cocaina.

Anche il 10 agosto erano intervenute le volanti della Questura per sgomberare lo stesso immobile, denunciando tre occupanti abusivi. Oggi i due stranieri che soggiornavano nella casa senza titolo verranno denunciati all’autorità giudiziaria per invasione ed occupazione di edifici. Da segnalare i quintali di rifiuti maleodoranti accumulati nelle stanze non occupate, nei bagni e nel giardino della villetta. Con questo di oggi sono ben 42 gli immobili sgomberati, recuperati e restituiti agli aventi diritto dalla Polizia Municipale in un anno di attività.