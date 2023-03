Sgomberata ancora la villetta in via dei Somari, il bene sarà venduto all'asta

Il Nosu della Polizia Municipale di Pisa è intervenuta ancora, ieri 10 marzo, in via dei Somari per sgomberare la villetta di proprietà privata tornata occupata da extracomunitari irregolari e pregiudicati. Già due volte nell'arco del 2022 erano state necessarie operazioni di accesso simili. Gli uomini dell’Istituto Vendite Giudiziarie sono quindi rientrati in possesso del bene, che sarà prossimamente battuto all'asta.