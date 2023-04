Via Emilia: sgomberato immobile abbandonato occupato abusivamente

Nuovo intervento del Nosu della Polizia Municipale di Pisa, stamani 7 aprile, per liberare un immobile acquistato da un privato alle aste immobiliari. L'edificio, un rudere sulla via Emilia destinato all'abbattimento, era stato occupato abusivamente da persone di origine straniera che lo interdicevano a qualunque accesso con cancello chiuso con catena e cani da guardia in cortile.

L'Istituto Vendite Giudiziarie ed il nuovo proprietario si sono rivolti al Nosu per rientrare in possesso del bene con un'apposita querela. Gli agenti coordinati dall'ispettore Marco Vallini, coadiuvati dall'unità cinofila col cane Paik, sono entrati nella proprietà effettuando lo sgombero e restituendola immediatamente all'avente diritto. Gli occupanti verranno denunciati all'Autorità Giudiziaria per invasione di edifici.