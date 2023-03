Garage privato usato come casa sotto minaccia per anni: sgomberato

Aveva fatto di un garage privato la sua casa. La vicenda andava avanti fin dal 2019. Le reiterate proteste dei condomini e dello stesso amministratore di condominio non erano servite a niente, con i proprietari che quando parlavano con l'illegittimo inquilino, un tunisino 50enne, in risposta ricevevano minacce. La vicenda si è conclusa ieri, 14 marzo, dopo che la coppia di anziani coniugi titolari del bene si sono rivolti alla Polizia Municipale di Pisa per sporgere denuncia.

Gli agenti del Nosu coordinati dal commissario Paolo Migliorini, ieri mattina, si sono recanti sul posto, insieme alla proprietà. Hanno riscontrato la spiacevole situazione: il garage era stato ormai dotato di letto, materasso, lenzuola, abiti, derrate alimentari e fornello con bombola di gas. Il 50enne parcheggiava anche la sua auto davanti l'immobile. Al momento del sopralluogo, l'uomo era presente: si tratta di un soggetto già conosciuto dagli uomini della Municipale, ha infatti precedenti per occupazioni abusive nel quartiere di Gagno.

Alla vista degli operatori, l'uomo ha tentato una reazione violenta per cercare una via di fuga dopo aver richiuso a chiave la porta dell'immobile, di cui aveva cambiato la serratura. Il vecchio meccanismo sostituito era peraltro ancora presente 'in casa'. Il 50enne è stato comunque subito bloccato e dopo il fotosegnalamento è stato denunciato per invasione di edifici, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

Il garage è stato quindi in pochi minuti sgomberato e riconsegnato ai più che soddisfatti legittimi proprietari, che ormai non speravano più in un esito positivo e rapido della vicenda. Sono decine gli immobili, sia pubblici che privati, occupati abusivamente e sgomberati dagli agenti del Nosu nell'ultimo anno.