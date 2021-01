Vicolo dei Ruschi si sveglia con la Polizia: in corso lo sgombero della Limonaia

In corso da questa mattina, 26 gennaio, lo sgombero della Limonaia Zona Rosa, lo spazio in vicolo del Ruschi a Pisa occupato nel 2017 sulla scia delle mobilitazioni femministe contro la violenza di genere. Sul posto, dopo l'arrivo della Polizia, si sono riversati gli attivisti e le attiviste che negli anni hanno organizzato iniziative nello stabile occupato. "Un atto di prepotenza istituzionale nei confronti di un luogo che negli anni ha aiutato centinaia di donne a uscire dalla violenza coniugale, nonché presidio per chi ha visto impedirsi di abortire e accedere ai farmaci anticoncezionali. Un lavoro che durante la pandemia non si è mai fermato, tappando gli enormi buchi di un sistema sanitario e di assistenza sociale al collasso - affermano - inoltre, dall’inizio della pandemia, la Limonaia è stato uno dei centri di distribuzione di pacchi alimentari per centinaia di singoli e numerose famiglie abbandonate a cavarsela da sole in una crisi occupazionale e dei redditi senza precedenti. Il 30 gennaio avrebbe dovuto esserci un altro momento di consegna: l’unica speranza per molte persone di arrivare a fine mese con qualcosa da mettere in tavola".

"Ci chiediamo se la magistratura, le forze dell’ordine e la politica, con la stessa sfrontatezza, hanno in mente di dare risposte alle famiglie e alle donne che alla Limonaia hanno trovato solidarietà - proseguono gli attivisti - la risposta è semplice: l’unico effetto di questa azione, però, sarà lasciare uno spazio vuoto senza giovamento alcuno. Dal canto nostro, promettiamo che le nostre attività continueranno: c'è in ballo la vita di troppe persone e uno sgombero non ci fermerà".