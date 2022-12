Centro storico, sgomberato un immobile: era occupato da tre pregiudicati

Nuovo sgombero in via dell’Occhio in pieno centro storico, a pochi metri dal Comune. Un immobile di proprietà privata (ex DSU dell’Università), in attesa di ristrutturazione, era stato occupato abusivamente da tre persone di nazionalità straniera, due tunisini ed un senegalese, tutti irregolari sul territorio nazionale e con precedenti per reati inerenti gli stupefacenti.

Da qualche giorno si erano notati alcuni movimenti nelle ore serali e, soprattutto, era sparito il lucchetto a chiusura della porta metallica della struttura. Al momento dell’intervento gli agenti di Nosu e Nucleo Centro Storico, coordinati dal commissario Paolo Migliorini, hanno sorpreso i tre nel sonno, sistemati al piano terreno ed al piano primo con letti, coperte, armadi ed effetti personali. Uno di loro deteneva, accanto al proprio giaciglio, una bicicletta elettrica probabile provento di furto.

Gli stessi soggetti erano stati sorpresi e denunciati, sempre dagli uomini del Nosu, pochi giorni orsono, in una villetta in vicolo Somari allorquando l’Istituto Vendite Giudiziarie aveva deciso di rientrare in possesso dell’abitazione richiedendo l’intervento della polizia municipale. All’azione di venerdì 9 dicembre hanno partecipato anche due unità del Nucleo cinofili con cani antidroga che non hanno rilevato la presenza attuale di sostanze stupefacenti. L’immobile sgomberato è stato quindi rilasciato nella disponibilità dei proprietari.