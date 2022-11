Sgomberata villetta occupata abusivamente da cinque persone

Sgomberata di nuovo dalla Polizia municipale la villetta di vicolo Somari, su richiesta dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Pisa, che doveva eseguire un sopralluogo per la messa in sicurezza prima della vendita all’asta.

Sono anni che l’immobile risulta abbandonato, benché chiuso con inferriate. Tuttavia negli ultimi mesi era diventato rifugio di stranieri irregolari sul territorio, ben conosciuti dagli agenti per la loro attività di spaccio in città.



Anche ieri uomini di Nosu, Polizia giudiziaria e quartiere Pisa Sud, coordinati dal commissario Paolo Migliorini, hanno rinvenuto nella villetta cinque vecchie conoscenze, sistemati con letti, coperte e suppellettili sia al piano terreno che al piano primo. I quattro uomini e la donna (quest’ultima italiana), dopo l’identificazione, si sono potuti allontanare non essendo stata espressa da parte degli aventi diritto presenti sul posto la volontà di sporgere querela per l’occupazione abusiva.