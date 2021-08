Shanghai Ranking 2021: la Scuola Normale tra le prime 10 università al mondo

Un risultato 2021 che conferma quello dello scorso anno. La Scuola Normale Superiore di Pisa è la nona migliore università a livello mondiale nella classifica ARWU, Academic Ranking of World University, che valuta le prestazioni di mille università e centri di ricerca di tutto il mondo in base ad alcuni parametri tra cui il numero di alunni e personale accademico vincitori di premi Nobel e medaglie Fields, il numero di ricercatori altamente citati, il numero di pubblicazioni sulle riviste Nature e Science, il numero di articoli del personale di ricerca che hanno un alto impatto scientifico.

Secondo il parametro Per Capita Performance, determinato tenendo conto delle dimensioni dell’università, la Normale Superiore si trova quindi nel gruppo delle prime dieci del mondo, guidato da California Institute of Technology, Harvard University, Princeton University. La Normale si conferma l’unico ateneo italiano che riceve un punteggio tale da collocarla tra le posizioni di vertice del parametro PCP.

La classifica ARWU è redatta a partire dal 2003 dall’Istituto Jiao Tong della Shanghai University, e in anni più recenti dall’organizzazione indipendente ShanghaiRanking Consultancy, non legalmente subordinata ad alcuna università o agenzia governativa. Nella classifica generale ARWU, in cui la Scuola Normale è penalizzata dalle piccole dimensioni, avendo solo 600 allievi tra laureandi e dottorandi, un corpo docente che non supera le 40 unità tra ordinari e associati, e poco più di un centinaio di unità fra il resto del personale di ricerca, a primeggiare sono le università statunitensi con otto atenei americani tra i primi dieci del mondo e due anglosassoni: prima è Harvard, seconda Stanford, terza Cambridge. In questa graduatoria, la Normale rientra nel range tra la 401esima e la 500esima posizione, 11-19 in Italia (nel 2020 tra 11-17).