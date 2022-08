Shanghai Ranking: la Scuola Normale nona migliore università al mondo

E’ stato pubblicato lo Shanghai Ranking 2022, Academic Ranking of World University (ARWU), una delle più accreditate classifiche internazionali sulle migliori università del mondo. Secondo il parametro 'Per Capita Performance' di tale classifica, determinato tenendo conto delle dimensioni degli atenei e che quindi riesce a intercettare le prestazioni anche degli istituti di piccola taglia, la Scuola Normale Superiore è la nona migliore università a livello mondiale e prima in Italia, stessa posizione occupata nel 2021, quindi nel gruppo delle prime dieci del mondo, guidato da Harvard University, Princeton University, California Institute of Technology. La Normale si conferma l’unico ateneo italiano che riceve un punteggio tale da collocarla tra le posizioni di vertice del parametro PCP.

La Classifica ARWU ha valutato le prestazioni di circa mille università e centri di ricerca di tutto il mondo in base ad alcuni criteri di merito tra cui il numero di alunni e personale accademico vincitori di premi Nobel e medaglie Fields, il numero di ricercatori altamente citati, il numero di pubblicazioni sulle riviste Nature e Science, il numero di articoli del personale di ricerca che hanno un alto impatto scientifico.