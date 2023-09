Shine a light, il nuovo tema dell'Innerwheel Club

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Si è svolta all'Hotel Duomo la prima assemblea dell'anno 2023/24 dell’Innerwheel Club di Pisa. La presidente Isabella Fanti ha illustrato alle socie il tema proposto dalla presidente internazionale Trish Douglas per l’anno 2023/24 “Shine a Light” Un tema importante, un invito a tutte le donne a fare luce.”. In un mondo in cui l’uomo ha spesso perso il desiderio della luce, il mondo invece ha bisogno di Luce, Bellezza e Verità, valori che insieme alla Solidarietà e all'Amicizia miglioreranno le nostre vite e salveranno il nostro mondo. E cosi' come dice la presidente nazionale Maria Andria Pietroferso, le donne, le troppe volte bistrattate donne, devono cercare di “essere come le lucciole che volano nella valle, che ci regalano uno spettacolo di incredibile bellezza ed illuminano il cammino” L’Innerwheel club Pisa anche quest’anno sarà impegnato in nuovi progetti di service che andranno a ricadere sul tessuto locale, ed avrà come scopo, secondo il programma nazionale, l’attivazione di collaborazioni con le scuole per individuare e proporre percorsi innovativi, culturali ed educativi nell’ambito del “Patto Educativo”, auspicato e promosso dal Ministero dell’ Istruzione e del Merito.