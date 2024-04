'Shooping Time': tariffe agevolate per il parcheggio di piazza Vittorio Emanuele II

Arriva una nuova agevolazione riservata ai clienti di attività e negozi del centro che utilizzano il parcheggio di piazza Vittorio Emanuele II. Prende ufficialmente il via 'Shopping Time', l'innovativa iniziativa promozionale nata grazie all'accordo tra Confcommercio Pisa e Saba, primario operatore industriale specializzato nella gestione dei parcheggi.

Nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 fino alle 20, i clienti potranno richiedere nelle attività commerciali del centro uno speciale 'Shopping Pass' che darà diritto alla fruizione di tre ore di sosta al prezzo di 5 euro per il parcheggio di piazza Vittorio Emanuele II.

"Siamo felici che Saba abbia condiviso con noi questa iniziativa - dichiara il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi - e siamo convinti che la promozione possa essere di impulso al commercio cittadino. Come Confcommercio sosteniamo ogni iniziativa che possa agevolare l'attività delle imprese".

Esprime soddisfazione il responsabile operativo di Saba Parcheggi Alessandro Crescenzi: "Grazie a Confcommercio per averci dato la possibilità di portare a Pisa un'agevolazione importante, che ha l'obiettivo di promuovere il centro e le attività commerciali che ci lavorano".

"Avere un'azienda come Saba che si mette a disposizione è senz'altro una grande opportunità" afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "Ci sentiamo in dovere di sostenere il territorio, specialmente in questo momento di grande difficoltà per il commercio, e questa iniziativa dà un segno tangibile e concreto nei confronti delle imprese, dei commercianti e della città".

Parla di "un importante messaggio di accoglienza nei confronti dei nostri ospiti e di un servizio per i cittadini - l'assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini - grazie a un'iniziativa funzionale alle esigenze dell'offerta commerciale della nostra città, che permette di creare opportunità e favorire gli acquisti presso le attività".

"Crediamo da sempre nei centri storici, il vero patrimonio dell'Italia, e siamo felici per questa opportunità, un'iniziativa veramente bella sia da un punto di vista commerciale che sociale, anche perché invita le persone a riappropriarsi della città" afferma il responsabile area di Saba Parcheggi Claudio Borghetto.

Una misura che permetterà agli utenti di usufruire di una tariffa ridotta nelle ore maggiormente vocate allo shopping, con l'obiettivo di incentivare l'afflusso nelle attività del centro e nei negozi di vicinato rendendo ulteriormente conveniente la sosta in una delle principali aree parcheggio della città, dotata di una disponibilità di 380 posti auto e a misura di veicoli green, grazie alla dotazione di colonnine di ricarica per auto elettriche.

I ticket di 'Shopping Time' saranno disponibili nelle attività aderenti, che promuoveranno l'iniziativa sui propri canali web e social, e per usufruire dello sconto basterà presentare in cassa il tagliando, secondo le seguenti modalità:

- il cliente mostra in cassa automatica il biglietto con cui è entrato nel parcheggio e, a seguire, il ticket 'Shopping Time';

- in cassa automatica compare l’importo da pagare pari al valore di € 5 impostato nello 'Shopping Time'. Il cliente effettua il pagamento e il ticket è validato per l’uscita;

- in caso di soste il cui importo sia inferiore a quello di € 5 impostato nello 'Shopping Time', il cliente non dovrà utilizzare questo prodotto, ma pagare il minor importo di sosta maturato;

- nel caso in cui il periodo di sosta sia fuori dal range impostato (o per durata o per periodi diversi da quelli impostati) il cliente dovrà integrare il pagamento con il corrispondente imposto di sosta oraria.