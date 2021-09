Si apre la X edizione del concorso 'Città di Pisa' - Omaggio a Titta Ruffo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

È al via in questi giorni il Concorso Internazionale Premio Città di Pisa – Omaggio a Titta Ruffo, organizzato dalla Società Corale Pisana, con la consolidata collaborazione della S.C. L&N Promotion di Laura Nicolescu. Dedicato alla scoperta e valorizzazione di nuove voci liriche, il concorso giunge quest’anno alla decima edizione, presentandosi in un’inedita veste completamente on line, per assecondare le regole anti Covid 19 e per evitare le complicazioni dovute agli spostamenti dall’estero. “Organizzare un evento di questo genere, in un momento come quello attuale, assume più che mai un significato di rinascita del mondo artistico e di ulteriore impulso alla ripartenza.” Afferma il M° Gianpaolo Mazzoli, direttore artistico della Società Corale Pisana e ideatore del concorso “E proprio grazie all’organizzazione on line permetterà a tanti giovani talenti di potersi presentare di fronte ad una giuria internazionale, difficilmente raggiungibile in altro modo. Senza contare poi la forte valenza promozionale nei confronti di Pisa e del suo grande artista Titta Ruffo.” I vincitori del concorso si vedranno assegnare premi in denaro e sotto forma di scritture e concerti. Il bando è pubblicato in rete su www.concorsotittaruffo.it, mentre per ogni richiesta di chiarimento ci si può rivolgere a segreteria@concorsotittaruffo.it. Seguite il Concorso anche sulla pagina Facebook: Concorso lirico “Città di Pisa” - Omaggio a Titta Ruffo.