Si masturba davanti una 17enne in Piazza Garibaldi: denunciato

Si tratta di un 28enne, che è stato poi bloccato da due amici della vittima in via Garibaldi

La Squadra Volanti della Questura di Pisa è intervenuta questa notte, intorno alle ore 2, in via Garibaldi, finendo per denunciare un molestare per il reato di atti osceni aggravati dalla minore età della vittima. Si tratta di 28enne residente in provincia di Livorno.

Gli agenti erano stati allertati per una generica lite in corso in via Garibaldi. E' qui che hanno trovato l'accusato, fermato da due amici della vittima 17enne. A ritroso è stato ricostruito l'antefatto: il 28enne aveva cominciato a seguire la giovanissima sul Lungarno Mediceo, fino Piazza Garibaldi. E' qua che, senza dire una parola, si è parato davanti alla ragazza ed ha cominciato a masturbarsi. La vittima ha così chiamato due suoi amici che la hanno aiutata, avvertendo la Polizia e fermando il molestatore.

La ragazza, accompagnata dal padre in Questura, ha completato la denuncia, con l'esibizionista che nel frattempo è stato accompagnato negli uffici per il rituale fotosegnalamento.