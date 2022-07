Siccità, l'Autorità Idrica Toscana: "Critica la situazione delle falde. Andiamo verso la tempesta perfetta"

Molto critica la situazione delle falde idriche. E' quanto emerge dall'analisi dei primi report richiesti dall’Autorità Idrica Toscana a tutti i gestori del servizio idrico. Anche le possibili proiezioni per le prossime settimane potrebbero mostrare un quadro negativo dello stato delle riserve idropotabili, specie lungo la costa toscana.

“Stiamo andando verso la tempesta perfetta: abbiamo le temperature più alte del 2003, anno di maggiore calore in Toscana, e la scarsità di piogge del 2012, anno più siccitoso per la nostra Regione - sottolinea il direttore di AIT, Alessandro Mazzei - abbiamo chiesto ai gestori l’elenco delle opere e degli interventi che si possono realizzare in estrema urgenza per far fronte alla situazione di criticità. Nei giorni scorsi AIT aveva già sensibilizzato i Comuni toscani per ridurre i consumi di acqua, e oltre la metà dei sindaci ha già adottato l’ordinanza contro l’uso improprio delle risorsa idrica. Adesso dobbiamo stringere ancora di più l’uso del nostro bene più prezioso”.

Nei prossimi giorni AIT trasmetterà alla Regione Toscana il quadro della situazione generale su tutto il territorio, comprensivo dei necessari interventi gestionali (autobotti e riparazione perdite) e infrastrutturali (nuovi pozzi, sostituzione reti, collegamenti rapidi tra reti esistenti). Questo rapporto di sintesi che l’Autorità Idrica Toscana farà agli uffici regionali servirà alla Regione Toscana per supportare la dichiarazione di stato di emergenza nazionale.