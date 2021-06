Sicurezza: due arresti, uno per furto ed uno per non rispetto dell'obbligo di dimora

Per un altro servizio di controllo è stato arrestato un 36enne. I Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno rintracciato l’uomo, già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora a Pontedera, notificandogli un’ordinanza di sostituzione della citata misura con quella della custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Pisa. Anche lui si trova ora al Don Bosco.

I Carabinieri di Pisa, nell’ambito dei servizi di applicazione e vigilanza sulle misure restrittive disposte dall’Autorità Giudiziaria, hanno arrestato un 37enne. Ad eseguire la cattura sono stati i militari della stazione di Tirrenia, che hanno localizzato l’uomo destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Firenze, in ordine ad un furto commesso nel capoluogo di regione toscano. L'indagato ora si trova al Don Bosco di Pisa.

In manette sono finiti due uomini, intercettati dai Carabinieri