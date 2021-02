Sicurezza, un'espulsione e un arresto per possesso di stupefacenti

La Questura di Pisa ha sorpreso un 27enne con cocaina e hashish in Piazza delle Vettovaglie e ha confermato l'espulsione di un uomo che era stato fermato nei giorni scorsi. Denuncia per un senza fissa dimora per furto in supermercato