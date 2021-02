Rompono bottiglie di vetro in piazza delle Vettovaglie: due uomini identificati, uno è un irregolare

Ancora rumori molesti e disagio in piazza delle Vettovaglie: alla Sala operativa delle Forze dell'ordine nella serata di ieri, lunedì 15 febbraio, sono arrivate diverse segnalazioni su un paio di persone intente a rompere bottiglie di vetro e disturbare il vicinato.

Giunti sul posto, gli agenti della Questura non hanno trovato nessuno: così hanno allargato la ricerca alle strade nelle immediate vicinanze della piazza. Poco dopo i due uomini sono stati trovati in via Boschi mentre stavano tentando di nascodersi dietro alle auto parcheggiate. Entrambi sono stati portati alla Questura per le procedure di identificazione.

Uno dei due uomini, risultato irregolare, è stato accompagnato oggi, martedì 16 gennaio, al Centro di Permanenza e Rimpatrio di Torino.