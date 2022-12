Sicurezza, controlli in centro: 37 identificati, in due non potevano stare a Pisa

Nel pomeriggio di ieri, 22 dicembre, e fino alla sera inoltrata, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pisa, coordinato da un Commissario della Questura, con l’impiego di due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Toscana della Polizia di Stato di Firenze e di una pattuglia della Polizia Municipale.

Il dispositivo ha attenzionato, come di consueto, l’area della Stazione Centrale ed il centro storico, dedicando particolare cura alla prevenzione dei fenomeni di microcriminalità, spaccio di sostanze stupefacenti e di ogni condotta che possa mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel corso del servizio sono state identificate 37 persone e controllati 17 veicoli.

Nel corso del servizio una pattuglia della Polizia di Stato ha proceduto al controllo, in piazza Vittorio Emanuele, di due soggetti italiani: un 49enne di origini casertane ed un tunisino 31enne. Dal controllo approfondito in Banca dati è emerso che il primo aveva a suo carico la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Pisa per 3 anni, emesso dal Questore di Pisa nell’aprile del 2021; il tunisino la misura cautelare del divieto di dimora della provincia di Pisa, emessa a suo carico dal Gip presso il Tribunale di Pisa lo scorso 1 dicembre 2022, per fatti di droga. Entrambi sono stati accompagnati in Questura: il primo denunciato alla Procura della Repubblica per la violazione della misura di prevenzione; il secondo segnalato all’Autorità giudiziaria per la violazione della misura cautelare.